جوان آنلاین: وزارت امور داخلی غزه اعلام کرد که ترور سرتیپ نعیم ابو نحل، مدیرکل دستگاه امنیت داخلی این منطقه، پس از ضربات اخیر این دستگاه به گروه‌های همکار رژیم صهیونیستی و موفقیت‌های آن در مقابله با این گروه‌ها صورت گرفته است.

این وزارتخانه تاکید کرد که هدف قرار دادن سازمان‌یافته دستگاه امنیت داخلی و پلیس غزه از سوی رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در این منطقه انجام می‌شود.

در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم در بیانیه‌ای اعتراف کردند که ارتش رژیم صهیونیستی نعیم ابو نحل، رئیس دستگاه امنیت داخلی وابسته به جنبش حماس را ترور کرده است.