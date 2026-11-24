رئیس جمهور گفت: اگر نسل آینده را درست تربیت کنیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند اندیشه و ریشه این ملت را تخریب کند؛ حتی اگر ساختمان‌ها را صد بار و هزار بار ویران کنند دوباره آنها را خواهیم ساخت.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور جمعی از معلمان، خیران مدرسه‌ساز و مسئولان استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مدرسه‌سازی و مأموریت نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: به اعتقاد من، ساختمان به‌تنهایی ارزش نیست؛ آنچه ارزش دارد انسان‌ها و اندیشه‌ای است که این ساختمان را خلق می‌کند. اگر دشمنان زیرساخت‌ها و امکانات ما را تخریب کنند، می‌توانیم دوباره آنها را بسازیم، اما اگر از اندیشه و سرمایه انسانی کشور مراقبت نکنیم، خسارت بسیار بزرگ‌تری متحمل خواهیم شد.

وی افزود: اگر بتوانیم نسل آینده را درست تربیت کنیم، دیگر لازم نیست در جامعه به دنبال آسیب‌های اجتماعی و معلول‌های آن بگردیم؛ باید به سراغ ریشه‌ها برویم. انسانی که از کودکی یاد گرفته برای کشورش، مردمش و انسانیت تلاش کند، نسبت به سرنوشت آب‌وخاک خود بی‌تفاوت نخواهد بود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی باید فراتر از ساخت فیزیکی کلاس‌های درس دنبال شود، تصریح کرد: ساخت ساختمان‌ها قدم اول است. باید کلاس‌های درس را به‌گونه‌ای تجهیز کنیم که فرزندان ما به بهترین امکانات و روش‌های آموزشی دسترسی داشته باشند و در این محیط، صداقت، درستی، کار تیمی، هماهنگی، خدمت، انسانیت و حمایت از یکدیگر را یاد بگیرند.

پزشکیان ادامه داد: دانش‌آموزان باید جسارت پرسیدن و مطالبه پاسخ داشته باشند، توانمند و خلاق شوند و برای ساختن ایران و خدمت به مردم این سرزمین تلاش کنند. این ذهنیت را ما در مدارس شکل می‌دهیم و هر آنچه در ذهن دانش‌آموزان بکاریم، در آینده همان را برداشت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت الگو بودن نظام آموزشی خاطرنشان کرد: مدرسه‌ای که می‌سازیم باید بهترین باشد. اگر در مدرسه‌ای که احداث کرده‌ایم، بهترین روش‌های آموزشی به کار گرفته شود و دانش‌آموزانی مؤدب، اخلاق‌مدار، راستگو، هنرمند و توانمند تربیت شوند، خانواده‌ها خودشان برای ثبت‌نام فرزندانشان در آن مدرسه صف می‌کشند؛ اما اگر مدرسه‌ای بسازیم که هیچ مزیتی نداشته باشد، مردم از آن فاصله می‌گیرند. با شعار نمی‌توان اعتماد مردم را جلب کرد؛ مردم عملکرد و نتیجه را می‌بینند.

رئیس‌جمهور با اشاره به فداکاری خیران مدرسه‌ساز و معلمان گفت: معلمی که موتورسیکلت خود را می‌فروشد تا مدرسه‌ای بسازد یا مادری که پس از ازدست‌دادن فرزندش، از محل دیه او برای ساخت مدرسه هزینه می‌کند، با این رفتار خود الگویی ماندگار برای جامعه به‌جا می‌گذارد. این فداکاری‌ها نشان می‌دهد که انسان‌ها چگونه می‌توانند برای حمایت از یکدیگر و عزت و سربلندی کشورشان تلاش کنند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت پیوند میان باور و رفتار عملی اظهار کرد: ما هر روز در نماز می‌گوییم خدایی را عبادت می‌کنیم که برتر، عظیم‌تر و بی‌نیاز است؛ پس چرا خودمان باید در ضعف و درماندگی بمانیم؟ در قرآن بر رنگ خدایی گرفتن تأکید شده است؛ رنگ خلاقیت، مهربانی، عزت، پناهگاه بودن و خدمت به دیگران. چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟

وی خطاب به معلمان و سیاست‌گذاران نظام آموزشی گفت: شما می‌توانید با رفتار و عملکرد خود این ذهنیت را به دانش‌آموزان منتقل کنید. هر روز باید بهتر از دیروز باشیم و دانش، آگاهی، مهارت و ایمان خود را ارتقا دهیم. اگر معلم، مدیر، سیاست‌گذار و کارشناس هر روز همان کار‌های گذشته را تکرار کند، هنر و تحول اتفاق نمی‌افتد. هنر آن است که هر روز راه، ایده و روش کارآمدتری پیدا کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌ها در سراسر کشور بیان کرد: من تصور نمی‌کنم، چون امروز رئیس‌جمهور هستم، آدم متفاوتی شده‌ام. من همان انسانی هستم که دیروز در مجلس در کنار دیگران می‌نشست و کار می‌کرد. مردم به من اعتماد کردند و رأی دادند و این مسئولیت را پذیرفتم. ایران پر از انسان‌هایی است که می‌توانند مسئولیت‌های بزرگ برعهده بگیرند؛ باید اجازه دهیم استعداد‌ها رشد کنند و افراد توانمند به میدان بیایند.

پزشکیان افزود: در کشور‌های همسایه با جمعیت‌های محدود، ساختار‌های مدیریتی و مسئولان متعدد وجود دارد، اما گاهی در کشور بزرگی مانند ایران تصور می‌کنیم فقط چند نفر می‌توانند مسئولیت‌ها را برعهده بگیرند. هر منطقه ظرفیت پرورش مدیران و نیرو‌های توانمند خود را دارد و ما باید زمینه بروز خلاقیت‌ها و استعداد‌های مردم را فراهم کنیم.

وی تأکید کرد: کشور با یک یا دو نفر آباد نمی‌شود؛ آبادانی ایران حاصل مشارکت و تلاش همه مردم است. همه کسانی که در این سرزمین زندگی می‌کنند، می‌توانند بهتر و توانمندتر شوند و ما حق نداریم با تبعیض به افراد نگاه کنیم. برتری انسان‌ها به قومیت، جنسیت و زبان نیست، بلکه به تقوا و عملکرد درست آنهاست.

ایران با فشار و تخریب تسلیم نمی‌شود

پزشکیان با اشاره به فشار‌های خارجی و تلاش دشمنان برای تضعیف ایران گفت: برخی تصور کردند اگر چند نفر را به شهادت برسانند، می‌توانند ایران را وادار به تسلیم کنند، اما نتیجه این اقدامات، شکل‌گیری نیرو‌هایی استوارتر، قوی‌تر و باایمان‌تر بود؛ زیرا کسی که ریشه در آب‌وخاک خود دارد، در برابر قلدری‌ها سر خم نمی‌کند.

وی ادامه داد: فرهنگ و باور ما چنین روحیه‌ای را در وجود مردم ایجاد کرده است. ممکن است برخی افراد به دلیل آموزش‌های نامناسب، ذهنیت و نگاه متفاوتی پیدا کرده باشند، اما بخش بزرگی از جامعه برای ایران، مردم و خدمت به کشور با تمام وجود در میدان حضور دارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید به وضع موجود در حوزه آموزش‌وپرورش رضایت داد، گفت: من به شرایط فعلی راضی نیستم و باور دارم می‌توانیم بسیار بهتر از این عمل کنیم. باید مشکلات مدارس را با سرعت برطرف کنیم. توان و ظرفیت این کار در کشور وجود دارد و کافی است این ظرفیت‌ها را آزاد کنیم و به افراد توانمند اجازه دهیم وارد میدان عمل شوند.

خدمت به مردم باید بی‌منت و بدون تبعیض باشد

پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت تلاش مستمر برای حل مشکلات کشور اظهار کرد: اگر باور داشته باشیم که می‌توانیم، راه پیدا می‌کنیم و مشکلات را حل خواهیم کرد. انسان به اندازه‌ای که برای خود هدف و ظرفیت قائل است، می‌تواند رشد کند. نباید به شرایط موجود قانع باشیم؛ باید در مسیر بهتر شدن، مهربان‌تر شدن و توانمندتر شدن حرکت کنیم.

وی با قدردانی از خیران، معلمان، استاندار خراسان رضوی و همه دست‌اندرکاران نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: از همه شما که با عشق و باور در این مسیر تلاش کرده‌اید سپاسگزارم. کسانی که امکانات و دارایی بیشتری دارند، مسئولیت بیشتری نیز برعهده دارند و خیرانی که در مسیر ساخت مدارس و توسعه آموزش قدم برداشته‌اند، مسئولیت اجتماعی خود را به‌خوبی دنبال کرده‌اند.

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت خدمتگزاری صادقانه به مردم خاطرنشان کرد: باید بی‌منت و بی‌ادعا خدمتگزار مردم باشیم و مراقب باشیم شرمنده ملت بزرگ ایران نشویم. دشمنان تلاش می‌کنند با فشار و ایجاد مشکلات، مانع خدمت‌رسانی مناسب به مردم شوند، اما با کمک شما و همه ظرفیت‌های کشور بر مشکلات غلبه خواهیم کرد. ایران تسلیم نخواهد شد و دشمنان باید بدانند که برای تعامل با ایران، باید با عزت و احترام سخن بگویند.