معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با تشریح اقدامات معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در دوران جنگ ۴۰ روزه گفت: بسیج با توسعه خدمات محله‌محور، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرای کارزار خدمت، نقش مؤثری در کمک به تاب‌آوری و حفظ انسجام ایفا کرده است.

جوان آنلاین: محمدصادق طحان، معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، با اشاره به جایگاه اجتماعی بسیج و نقش این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی اظهار کرد: بسیج از معماری‌های حکیمانه و راهبردی امام خمینی(ره) است که با هدف حضور و نقش آفرینی مردم در عرصه‌های گوناگون انقلاب اسلامی شکل گرفت و در سال‌های پس از دفاع مقدس نیز با رهبری حکیمانه امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه)، نقش‌آفرینی خود را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی و جهادی ادامه داد.

وی افزود:تشکیل معاونت اجتماعی در سازمان بسیج مستضعفین، با هدف کمک به کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی ، تقویت نهاد خانواده، توسعه خدمات احتماعی ، ارتقاء سرمایه اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی ایجاد گردید.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برخی اقدامات این معاونت در سال‌های گذشته تصریح کرد: راه‌اندازی ۳۷۴ مرکز مشاوره خانواده مهر ، اجرای طرح محله محوری با عنوان محله ی کرامت در یک‌هزار و ۳۷ محله حاشیه‌نشین و آسیب‌پذیر، راه‌اندازی اردوگاه‌های ماده ۱۶ ترک اعتیاد و برگزاری جشن‌های ازدواج آسان با عنوان مهر ماندگار از مهمترین اقدامات در این حوزه می باشد.

طحان ادامه داد: همچنین گروه‌های واسطه‌گری امر خیر ازدواج با هدف تسهیل همسان‌گزینی و زمینه‌سازی ازدواج جوانان در کشور فعالیت می‌کنند که مجموعه این اقدامات در ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت پیوندهای اجتماعی مؤثر بوده است.

نقش‌آفرینی محله‌محور بسیج در دوران جنگ

وی با اشاره به گسترش فعالیت‌های اجتماعی بسیج در شرایط بحرانی و دوران جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: در این دوره، خدمات اجتماعی با هدف افزایش تاب‌آوری مردم و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده توسعه یافت و کارزار خدمت در محلات کرامت با مشارکت شبکه‌های مردمی، گروه‌های جهادی و ظرفیت‌های محلی به اجرا درآمد.

ارائه بیش از ۳۶ هزار خدمت مشاوره‌ای به مردم

وی با تأکید بر اهمیت سلامت روان جامعه در شرایط مختلف از جمله شرایط زمان جنگ، گفت: در دوران جنگ، خدمات مشاوره‌ای بسیج با محوریت کاهش استرس و اضطراب ناشی از جنگ، حمایت روانی از کودکان و نوجوانان و کمک به حل تعارضات خانوادگی گسترش یافت.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های مشاوره در مساجد و محلات، راه‌اندازی میزهای مشاوره در میادین و تجمعات مردمی، ایجاد اورژانس روانی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۶۹۷ با همکاری بنیاد علوی از جمله اقدامات این حوزه بوده است.

به گفته وی، در مجموع ۳۶ هزار و ۸۷۵ مشاوره فردی ارائه شده و ۶ هزار و ۳۲۱ نشست کارگاهی مشاوره و چهار هزار و ۷۲۳ میز مشاوره محلی نیز برگزار شده است.

برگزاری جشن ازدواج برای بیش از ۲ هزار زوج جوان

طحان در ادامه با اشاره به اجرای جشن ازدواج مهر ماندگار اظهار کرد: در هفته جمعیت سال۱۴۰۵ وهمزمان با سالروز ازدواج امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س) جشن ازدواج دو هزار و ۴۳۱ زوج جوان و مراسم عقد ۳۱۳ زوج در بیش از ۲۷ استان کشور برگزار شده است که این اقدامات با هدف تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانواده دنبال شده است.

اجرای برنامه‌های گسترده اجتماعی در هفته بسیج

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با تشریح برنامه‌های این معاونت در هفته بسیج امسال گفت: برگزاری جشن ازدواج برای دو هزار زوج جوان در میادین و تجمعات سراسر کشور از چهارم تا هشتم آذرماه، راه‌اندازی ۹۵ مرکز مشاوره خانواده مهر و اجرای رزمایش کارزار خدمت با عنوان «قرار خدمت در مسیر بعثت» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: در رزمایش کارزار خدمت، برنامه‌هایی همچون برپایی میز خدمت در مساجد و محلات، اجرای اقدامات عمرانی و خدماتی، استقرار بیمارستان سیار هلال‌احمر، طبخ غذای نذری و تکریم مادران و همسران شهدا اجرا می‌شود.

طحان همچنین از برگزاری رزمایش ملی «شهروند کشور‌دوست» خبر داد و گفت: معرفی و الگوسازی از کنشگران و شهروندان محلی، معرفی مسئولان جهادی، اجرای سرود و شعر با مشارکت مدارس و دانش‌آموزان و انتشار گزارش‌های تصویری از اقدامات و پیگیری‌ها از محورهای این رزمایش است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم خاطرنشان کرد: همان‌طور که ریاست سازمان بسیج تأکید کرده‌اند، بسیجیان باید بدون منت به مردم خدمت کنند؛ ازاین‌رو تمامی این برنامه‌ها با روحیه جهادی، انگیزه بالا و مشارکت مردم در حال اجراست تا زمینه افزایش سرمایه اجتماعی، حفظ انسجام ملی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی مردم شریف کشور فراهم شود.