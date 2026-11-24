جوان آنلاین: پیمان جبلی رئیس رسانه ملی با صدور پیام تسلیتی درگذشت غلامرضا نیکخواه، بازیگر تلویزیون و سینما را که روز گذشته، دوم آذرماه چشم از جهان فروبست را به جامعه هنری و خانواده محترمش تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:

«باسمه تعالی

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

کوچ خاموش هنرمندی شریف و پیش‌کسوت که سال‌ها حلاوت لبخند و صداقت عشق به میهن را در آثار گوناگون تلویزیون و سینما متجلی ساخت، پرده دیگری از اندوه بر سیمای هنر این سرزمین کشید.

غلامرضا نیکخواه هنرمند نجیب و مردمی، با طبع بلند و گشاده‌دستی کم‌نظیرش در بخشیدن نشاط و روحیه به جامعه، معنای راستین هنر متعهد و ماندگار را در خاطره جمعی ایرانیان حک کرد.

او از قبیله هنرمندانی بود که حضور خالصانه‌شان در قاب تصویر، گرمابخش خانه‌ها و مایه آرامش مخاطبان است؛ چراکه نور هنر از آینه جان پاک و منش مردمی‌شان ساطع می‌شود، و چه افتخاری بالاتر از این برای آن عزیز سفرکرده که در کمال ناباوری، باید ضایعه فقدانش را به جامعه هنری و خانواده محترمش تسلیت عرض کنیم، برای آرامش جاودانه‌اش در جوار رحمت واسعه الهی دعا کنیم و از خداوند بخواهیم به بازماندگان ارجمندش شکیبایی عنایت کند.

همچنین مهدی نقویان رئیس مرکز سیمافیلم، در پیامی از ماندگاری خاطرات و نقش‌آفرینی‌های این هنرمند در قاب تلویزیون یاد کرد.

متن پیام به این شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند ارجمند و پیشکسوت عرصۀ نمایش و تلویزیون جناب آقای غلامرضا نیکخواه، مایۀ تأسف و تألم عمیق خانوادۀ بزرگ رسانه ملی، مدیران، کارکنان و هنرمندان مرکز سیمافیلم شد. آن طنزپرداز فقید که سالیان متمادی با منش صمیمی و بازی‌های به‌یادماندنی خود لبخند بر لبان مخاطبان نشاند، در واپسین آثار تلویزیونی خویش و به‌ویژه با نقش‌آفرینی شیرین و اثرگذار در مجموعۀ «مرد سه هزار چهره»، بار دیگر مهر و ارادت خود را به مردم ایران و قاب تلویزیون به یادگار گذاشت.

بی‌تردید حضور گرم و بی‌ادعای او در حافظۀ جمعی و خاطرات مشترک خانواده‌های ایرانی ماندگار خواهد ماند و جای خالی‌اش در سپهر هنر نمایش کشور همواره احساس می‌شود.

مرکز سیمافیلم این ضایعۀ اندوه‌بار را به خانوادۀ محترم آن مرحوم، دوستداران هنر و جامعۀ هنری کشور تسلیت می‌گوید و از درگاه خداوند متعال برای روح آن سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.»