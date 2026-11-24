وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که سازمان‌های اجرای قانون این کشور یک تبعه ونزوئلایی را به دلیل توزیع مطالبی برای ترور ترامپ، دستگیر کرده‌اند.

جوان آنلاین: بر اساس بیانیه این وزارتخانه، «هکتور آلخاندرو موخیکا-هرناندز» یک مهاجر غیرقانونی از ونزوئلا برچسب‌هایی را توزیع کرده است که شعارهایی در حمایت از ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و با نمادهای آنارشیستی را نشان می‌دهد.

به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین فاش کرد که این فرد در سال ۲۰۱۶ به طور قانونی وارد ایالات متحده شده اما بیش از مدت ویزای خود در آنجا مانده است.

مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی در بیانیه ای اعلام کرد: «این تبعه ونزوئلایی نه تنها با اقامت غیرقانونی بیش از مدت ویزای خود، قوانین آمریکا را نقض کرده، بلکه جان رئیس جمهور ایالات متحده را نیز تهدید کرده است.»

این مهاجر اهل ونزوئلا، در ۱۶ اکتبر طی یک اقدام اجرایی هدفمند در پروو، یوتا، پس از آنکه آژانس مجری قانون در سطح فدرال اطلاعاتی از اداره تحقیقات فدرال (اف.بی.آی) در مورد تهدیدهای ترور او به ترامپ دریافت کرد، دستگیر شد.

مرکز این تحقیقات، تصاویری از برچسب‌هایی بود که حاوی این پیام بودند: «به ترامپ شلیک کن، قهرمان باش، فراموش‌نشدنی شو.»

وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین اعلام کرد، در این پیام، حرف «A» به شکلی طراحی شده بود که یادآور نماد وارونه‌ی آنارشیست‌ها بود. بازرسان دریافتند که این تبعه ونزوئلایی این برچسب‌ها را در جریان نشست گروهی با نام «مردم پروو علیه اداره گمرکات فدرال» توزیع کرده است.