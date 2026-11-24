عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم حمایت از لبنان برای آزادسازی سرزمین و تحقق حاکمیت آن قرار دارد.

جوان آنلاین: «حسن فضل‌الله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان امروز با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور دیدار و درباره اوضاع داخلی لبنان و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

فضل‌الله پس از این دیدار گفت: آنچه امروز مورد نیاز است، گفتمان ملی است که منعکس‌کننده ایستادگی تاریخی مردم جنوب لبنان باشد و تنش‌های داخلی را کاهش دهد.

وی افزود: ایران امروز در سطح منطقه‌ای و جهانی در خط مقدم حمایت از لبنان برای آزادسازی سرزمین و تحقق حاکمیت آن ایستاده است.

در همین ارتباط «علی المقداد» نماینده وابسته به فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس جمهور این کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در حمایت از لبنان و مقابله با پروژه اسرائیلی داشته است و اگر حمایت ایران نبود، مناطق وسیعی تحت سلطه و سیطره اسرائیل و آمریکا قرار می‌گرفت.

وی در یک سخنرانی در شهرک «بودای» در استان بقاع، در اشاره‌ای به اظهارات اخیر «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان گفت: هم ردیف قرار دادن ایران و اسرائیل مایه تعجب است.

المقداد تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در حمایت از لبنان و مقابله با پروژه اسرائیلی داشته است. اگر حمایت ایران نبود، شرایط لبنان و منطقه متفاوت بود و مناطق وسیعی تحت سلطه اسرائیلی و آمریکایی قرار می‌گرفت. وجود مقاومت عامل اساسی در مقابله با پروژه های اشغالگری و سلطه‌گری است.