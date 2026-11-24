ریچارد اوجدا نماینده کنگره آمریکا با محکوم کردن حملات ارتش تروریستی این کشور به مدارس و بیمارستان‌های کودکان، خواستار پایان جنگ با ایران شد.

جوان آنلاین: ریچارد اوجدا نماینده کنگره آمریکا در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت: تا زمانی که عاملان آغاز جنگ همچنان در قدرت هستند، ایران دلیلی برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد.

اوجدا با تاکید بر ضرورت پایان دادن به جنگ گفت: جنگ باید تمام شود. اگر می‌خواهیم این وضعیت متوقف شود، باید به این جنگ پایان دهیم. ما در اینجا طرف خوب ماجرا نیستیم. طرف خوب، مدرسه و بیمارستان کودکان را بمباران نمی‌کند. این وضعیت غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.

وی افزود: باید بر اقداماتی متمرکز شد که می‌توان برای پایان دادن به جنگ انجام داد و تاکید کرد پایان جنگ احتمالاً به کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف نیز منجر خواهد شد.

این نماینده کنگره آمریکا همچنین با تاکید بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز گفت: ما به باز بودن تنگه هرمز نیاز داریم، اما در حال حاضر ایران دلیلی برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد؛ زیرا همان افرادی که ما را وارد جنگ کردند، همچنان در قدرت هستند و آنها نیز باید پاسخگو باشند.