رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به انعقاد قرارداد ساخت یک هزار و ۱۸۱ واگن مترو با چین، فعالیت بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و برنامه خرید ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی دیگر تاکید کرد: حتی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز نتوانست روند توسعه حمل‌ونقل پایتخت را متوقف کند.

جوان آنلاین: مهدی چمران در نشست تخصصی حمل‌ونقل از برنامه‌های مجمع بین‌المللی شهرداران ۲۰۲۶ در مسکو، با اشاره به جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری تهران در طول روز، از تلاش برای افزایش سهم ۳۰ درصدی کنونی حمل و نقل عمومی از جابجایی شهروندان سخن گفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی پایتخت گفت: در ابتدای فعالیت این دوره از شورای اسلامی شهر تهران، تعداد اتوبوس‌های شهر حدود ۲ هزار دستگاه بود، اما با اقدامات صورت‌گرفته، این تعداد افزایش یافته و اکنون حدود ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر تهران به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به ظرفیت ناوگان متروی پایتخت تصریح کرد: در حال حاضر حدود هزار و ۵۰۰ واگن در خطوط متروی تهران فعال هستند و برنامه‌ریزی برای افزایش این ظرفیت نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه ناوگان ریلی تهران اظهار کرد: در همین راستا قراردادی برای ساخت یک هزار و ۱۸۱ واگن با کشور چین منعقد کردیم که دو رام از این قطارها نیز ساخته شده و پس از بارگیری به کشتی، آماده انتقال به کشورمان بود، اما متأسفانه با آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، روند انتقال آن‌ها متوقف شد.

چمران با تأکید بر اینکه توسعه متروی تهران صرفاً به خرید واگن از خارج از کشور محدود نشده است، افزود: همزمان با این اقدامات، ساخت واگن در داخل کشور نیز آغاز شده و در حال حاضر دست‌کم دو رام قطار تولید داخل در خطوط متروی تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود مترو خاطرنشان کرد: خطوط متروی تهران در حال حاضر حدود ۳۶۰ کیلومتر طول دارند و نزدیک به ۲۰۰ ایستگاه نیز خدمات جابه‌جایی مسافران را در این شبکه ارائه می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت کاهش آلودگی هوا و توسعه ناوگان پاک حمل‌ونقل عمومی گفت: از آنجا که توسعه مترو به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای حمل‌ونقل شهری نیست، استفاده از اتوبوس‌های برقی را نیز در دستور کار قرار دادیم و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی در شهر تهران مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، خرید ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی نیز در برنامه قرار دارد تا با تأمین و ورود این ناوگان به کشور، ظرفیت حمل‌ونقل پاک در پایتخت به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

چمران همچنین از ورود اتوبوس‌های سه‌کابین خریداری‌شده از چین به کشور خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها هم‌اکنون وارد ایران شده‌اند و آماده بهره‌برداری و به‌کارگیری در ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستند.

چمران با اشاره به شرایط دشوار کشور در زمان اجرای بخشی از پروژه‌های حمل‌ونقل شهری تأکید کرد: نکته مهم این است که بخش عمده این اقدامات و تلاش‌ها در شرایطی انجام شد که کشورمان با تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بود و بسیاری از این طرح‌ها و برنامه‌ها حتی در شرایط حملات و زیر گلوله‌باران نیز به مرحله اجرا رسیدند.