معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن، از تمرکز بر حمایت و تکریم گروه‌های مختلف زنان و تقویت مشارکت اجتماعی آنان خبر داد.

جوان آنلاین: زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در تشریح برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، از اجرای بیش از ۷ هزار برنامه در سراسر کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌های امسال با هدف تکریم جایگاه زنان در خانواده و جامعه و معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنان در هفت محور طراحی شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به ضرورت توجه به همه گروه‌های زنان جامعه گفت: امسال زنان خانه‌دار به‌صورت ویژه در برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ چراکه زنان شاغل و خانه‌دار هر دو بر اساس شرایط و انتخاب خود مسیر متفاوتی را دنبال می‌کنند و هر دو گروه شایسته تکریم و توجه هستند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید در معرفی زنان اثرگذار، نقش زنان خانه‌دار نادیده گرفته شود، افزود: این زنان در انتقال فرهنگ و تربیت نسل آینده نقش مهمی دارند. بر همین اساس، باید بدون ایجاد دوگانه‌سازی میان زنان شاغل و خانه‌دار، نقش و جایگاه هر دو گروه در خانواده و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

افزایش حضور زنان در مدیریت و عرصه‌های علمی

بهروزآذر با اشاره به افزایش حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی اظهار کرد: بیش از پنج هزار و ۷۰۰ زن در کشور در جایگاه مدیران ارشد فعالیت می‌کنند و انتصاب زنان در دولت چهاردهم رکوردشکنی داشته است.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای علمی زنان کشور گفت: بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند و یک‌چهارم اختراعات کشور توسط زنان ثبت شده است؛ در حالی که میانگین جهانی این شاخص بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، شمار زنان حاضر در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان نیز از ۸۸ نفر در سال گذشته به ۱۷۷ نفر افزایش یافته است.

توجه به زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست

بهروزآذر درباره برنامه‌های حمایتی از زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برنامه‌های ویژه‌ای از جمله بسته‌های غربالگری و دوره‌های آموزشی برای این گروه از زنان طراحی کرده‌اند و تکریم و رسیدگی به مسائل آنان محدود به هفته زن نیست، بلکه در طول سال ادامه دارد.

وی همچنین از پیگیری مشکلات زنان بدسرپرستی خبر داد که با وجود ثبت همسر به‌عنوان سرپرست خانوار، عملاً مسئولیت اداره خانواده را برعهده دارند.

معاون رئیس‌جمهور توضیح داد: این گروه شامل زنانی است که همسرانشان در زندان به سر می‌برند، متواری شده‌اند یا به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا هستند و امکان اداره خانواده را ندارند. در حال حاضر پیگیری‌هایی برای رفع مشکلات این زنان در کمیسیون برنامه و بودجه دولت آغاز شده تا مسائل آنان به‌صورت سازمان‌یافته برطرف شود.

تدوین بسته اشتغال برای زنان دارای معلولیت

بهروزآذر با اشاره به تدوین برنامه ملی اشتغال زنان بیان کرد: برای نخستین بار در این برنامه، زنان به گروه‌های مختلفی از جمله زنان خانه‌دار، بازنشسته، شاغل، دختران جوان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، زنان آسیب‌دیده اجتماعی، زنان دارای معلولیت یا دارای فرزند معلول و زنان سالمند تقسیم شده‌اند تا نیازهای هر گروه به‌صورت جداگانه شناسایی و برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: برای اشتغال زنان دارای معلولیت نیز بسته سیاستی تدوین و ابلاغ شده و برنامه‌ریزی برای اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

تکریم مادران شهدا و زنان اثرگذار در جامعه

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به محورهای برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: تکریم مادران و همسران شهدا، به‌ویژه مادران جوانی که فرزندان خود را از دست داده‌اند، از جمله برنامه‌های امسال است.

وی با بیان اینکه حدود هفت هزار مادر شهید در کشور وجود دارد، افزود: بسیاری از این مادران پس از شهادت همسرانشان، به‌تنهایی مسئولیت تربیت فرزندان خود را برعهده گرفته‌اند و شایسته توجه و قدردانی هستند.

بهروزآذر همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی زنان در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: زنان در بخش‌های مختلف از جمله حوزه درمان، آموزش، صنعت، شبکه بانکی و مدیریت خدمات عمومی حضور مؤثری داشته‌اند و در جریان جنگ اخیر نیز در مسئولیت‌های تخصصی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور زنان در عرصه‌های ورزشی نیز گفت: بانوان ورزشکار با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و دشواری دسترسی به اردوهای آمادگی، در رقابت‌های مختلف حاضر شدند و موفقیت‌های قابل توجهی کسب کردند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی با مشارکت زنان

معاون رئیس‌جمهور با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته زن اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه دستاوردها و عرضه محصولات زنان کارآفرین، نشست‌های تخصصی با حضور زنان دانشمند، هنرمند و فعال اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و جشنواره «زن و رسانه» از جمله برنامه‌های این هفته است.

به گفته وی، برنامه «هزار میدان، هزار بازار» و پویش آزادسازی مادران زندانی نیز با هدف حمایت اجتماعی و اقتصادی از زنان اجرا خواهد شد.

بهروزآذر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی افزود: بیش از ۹۰ درصد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با مشارکت و برنامه‌ریزی مردم اجرا خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی نیز بستر لازم برای فعالیت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن در هفت محور دنبال می‌شود، گفت: زن و علم و نوآوری، مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری، مادری و تعالی خانواده، حماسه و تاب‌آوری، امنیت و سلامت و کارآفرینی و اقتصاد خانواده از جمله محورهای مورد توجه در این برنامه‌هاست.

معاون رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت دیده‌شدن همه گروه‌های زنان جامعه خاطرنشان کرد: نباید هیچ گروهی از زنان قربانی توجه به مسائل گروه دیگر شود. هدف ما شناسایی نیازها و ظرفیت‌های متنوع زنان و فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در خانواده و جامعه است.