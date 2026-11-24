شاخص کل بورس تهران با رشد ۲۰۱ هزار و ۶۸۵ واحدی به ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار واحد رسید و شاخص کل فرابورس نیز بیش از ۱۶۶۵ واحد بالا رفت.

جوان آنلاین: در پایان معاملات سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۲۰۱٬۶۸۵٫۲۰ واحدی، معادل ۲٫۴۰ درصد، به ۸٬۵۹۱٬۴۹۹٫۲۷ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۵۰٬۶۲۹٫۹۷ واحدی، معادل ۲ درصد، در سطح ۲٬۵۸۰٬۹۵۴٫۵۱ واحد ایستاد.

ارزش بازار بورس تهران به ۲۴۸٬۹۲۷٬۱۷۱٫۱۷۴ میلیارد ریال رسید. در این بازار ۸۲۴٬۳۹۹ معامله به ارزش ۴۱۹٬۴۹۱٫۵۷۳ میلیارد ریال و با حجم ۶۲٫۹۲۶ میلیارد ثبت شد.

نماد «فملی» با قیمت پایانی ۲۶٬۱۴۰ ریال و تأثیر مثبت ۳۷٬۷۷۱٫۹۲ واحدی، بیشترین اثر را بر رشد شاخص کل داشت. پس از آن، «فارس» با قیمت پایانی ۱۵٬۰۱۰ ریال و اثر مثبت ۱۸٬۵۵۱٫۱۷ واحدی و «فولاد» با قیمت پایانی ۵٬۲۷۰ ریال و اثر مثبت ۱۰٬۰۱۷٫۶۳ واحدی قرار گرفتند.

«تابان» با قیمت پایانی ۲۸٬۵۹۰ ریال، ۸٬۵۹۳٫۹۴ واحد و «شپدیس» با قیمت پایانی ۱۴٬۷۷۰ ریال، ۵٬۸۰۴٫۲۷ واحد بر شاخص کل افزودند. «وغدیر» نیز با قیمت پایانی ۲۵٬۷۲۰ ریال، ۵٬۵۱۶٫۶۹ واحد و «پارسان» با قیمت پایانی ۴۴٬۹۷۰ ریال، ۵٬۱۹۹٫۸۵ واحد اثر مثبت بر شاخص گذاشتند.

شاخص کل فرابورس ایران نیز با رشد ۱٬۶۶۵٫۸۹ واحدی، معادل ۲٫۲۴ درصد، به ۷۵٬۹۴۷٫۴۲ واحد رسید. ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس ۴۲٬۴۷۲٬۶۰۵٫۷۷۴ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۹٬۴۶۹٬۱۶۵٫۹۸۱ میلیارد ریال اعلام شد. در بازار نقدی فرابورس نیز ۴۵۰٬۲۵۳ معامله به ارزش ۱٬۰۶۱٬۲۷۲٫۱۷۸ میلیارد ریال و با حجم ۱۹٫۱۰۲ میلیارد به ثبت رسید.

وضعیت هر دو بازار در ساعت ۱۲:۵۷:۳۱ «بسته» ثبت شد. آخرین زمان ثبت اطلاعات قیمت در بورس تهران ۱۲:۵۷:۰۹ و در فرابورس ۱۲:۵۷:۰۵ بود.