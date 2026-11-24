یک رسانه چینی به نقل از نمایندگان ویژه این کشور در امور خاورمیانه و آفریقا تاکید کرد که پکن با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال راهبردی کشورهای منطقه و مخالفت با مداخله خارجی، خواستار حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و ابتکارعمل کشورهای این منطقه است.

جوان آنلاین: جای جون نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی مرکزی چین (CCTV)، اظهار داشت که استفاده از ابزار زور مشکلات را حل نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، وی همچنین افزود: تشدید بی‌ثباتی در منطقه نیز با منافع هیچ‌یک از طرف‌ها سازگار نیست.

این مقام چینی خواستار خویشتنداری طرف‌های مرتبط، جلوگیری از افزایش اختلافات و پیگیری راهکارهای دیپلماتیک برای حل‌وفصل مناقشات شد.

جای جون با اشاره به تحولات منطقه پس از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به ایران در اسفند سال گذشته، گفت: پکن تاکنون سه بار نماینده ویژه خود در امور خاورمیانه را برای رایزنی و تلاش در مسیر گفت‌وگو به منطقه اعزام کرده است.

به نوشته سی‌سی‌تی‌وی، هم‌زمان با این تحرکات دیپلماتیک، سفر سلطان عمان به چین و دیدار مقام‌های ارشد امنیتی ایران و عربستان سعودی در پکن نیز نشان‌دهنده اهمیت رایزنی‌های سیاسی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای است.

جای جون با اشاره به دیدگاه کشورهای منطقه درباره آینده خاورمیانه، خاطرنشان کردکه تمایل به صلح، توسعه و تعیین مستقل سرنوشت، از خواسته‌های مشترک ملت‌های منطقه است.

وی همچنین با تشریح رویکرد چین در قبال تحولات خاورمیانه، بر حمایت پکن از استقلال راهبردی کشورهای منطقه، تقویت همبستگی میان آنها و مخالفت با مداخله خارجی تاکید کرد.

جای جون افزود که کشورهای منطقه باید از مسیر گفت‌وگو و رایزنی، راه‌حل‌های متناسب با شرایط و واقعیت‌های خود را برای حل اختلافات پیدا کنند.

نماینده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ریشه‌های بحران‌های منطقه‌ای، فلسطین را از موضوعات بنیادین خاورمیانه دانست و بر لزوم یافتن راهکارهای جامع برای حل مشکلات امنیتی منطقه تأکید کرد.

لیو شیانفا نماینده ویژه دولت چین در امور آفریقا نیز تاکید کرد که پکن از تلاش کشورهای منطقه برای تقویت همبستگی، حفظ استقلال در تصمیم‌گیری و مقابله با چالش‌های امنیتی، توسعه‌ای و حکمرانی، حمایت می‌کند.

در همین زمینه، چین و جیبوتی ماه گذشته میلادی در بیانیه‌ای مشترک بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در شاخ آفریقا و امنیت مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ و خلیج عدن تاکید کردند و خواستار جلوگیری از تبدیل این منطقه به عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیکی شدند.

هو چانگ‌چون نماینده ویژه وزارت امور خارجه چین در امور آفریقا گفت که راهبردهای غرب برای غربی‌سازی و ایجاد شکاف در آفریقا از عوامل ریشه‌ای مشکلات امنیتی این قاره است.

وی حفظ استقلال راهبردی، تقویت همگرایی آفریقایی و افزایش همکاری میان کشورهای این قاره را برای مقابله با چالش‌های موجود ضروری دانست و روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی چین با ۵۳ کشور آفریقایی را از ظرفیت‌های پکن برای مشارکت در حل مسائل این قاره برشمرد.

لیو شیانفا در این گفت‌وگو به چالش‌های پیش روی صلح پایدار در آفریقا اشاره و نسبت به تبدیل مسائل منطقه‌ای به ابزار رقابت قدرت‌های خارجی برای تامین منافع ژئوپلیتیکی خود، هشدار داد.

این مقام چینی همچنین بر ضرورت همکاری کشورهای علاقه‌مند به صلح و توسعه برای تقویت ثبات و امنیت در این منطقه تاکید کرد.