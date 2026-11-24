سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، بر ضرورت پرهیز طرفین از تشدید بحران تاکید کرد و از تداوم تلاش‌های دوحه برای میانجی‌گری و برقراری ارتباط با دو کشور خبر داد.

جوان آنلاین: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر از طرف‌های درگیر در تنش میان ایران و آمریکا خواست خویشتن‌داری کنند و مسیر دیپلماسی را برای حل اختلافات در پیش بگیرند.

وی با بیان اینکه قطر با چالش‌های ناشی از تشدید تنش‌ها در منطقه از سوی طرف‌های مختلف روبه‌رو است، تاکید کرد که دوحه همچنان در تلاش‌های میانجی‌گرانه مشارکت دارد و تماس‌های خود را با تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد.

الانصاری همچنین از تداوم هماهنگی قطر با کشورهای حوزه خلیج فارس برای حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک خبر داد و گفت که حاکمیت قطر، مبنای سیاست این کشور در تعامل با طرف‌های مختلف است.

این اظهارات درحالی بیان شده است که در پی اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، نگرانی‌ها نسبت به تأثیر تحولات امنیتی منطقه بر مسیرهای انرژی و تجارت جهانی افزایش یافته و کشورهای مختلف در تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه تنش‌ها هستند.