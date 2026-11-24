گزارش‌ نهادهای آماری و مراکز حمایتی در سرزمین‌های اشغالی از ابعاد گسترده خشونت علیه زنان حکایت دارد؛ به‌طوری‌که ۳۰ زن از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون به قتل رسیده‌اند، حدود ۱۲۸ هزار زن در سال گذشته آزار جنسی را تجربه کرده‌اند و صدها هزار تماس و گزارش درباره خشونت ثبت شده است.

جوان آنلاین: مجموعه آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای آماری، قضایی و حمایتی در سرزمین‌های اشغالی، از تداوم خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف، از جمله قتل به دست شریک زندگی و اعضای خانواده، آزار جنسی و خشونت خانگی و همچنین احساس ناامنی زنان در محیط زندگی حکایت دارد.

بر اساس گزارش مرکز پایش قتل زنان در سرزمین‌های اشغالی، وابسته به دانشگاه عبری قدس اشغالی، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۳۰ زن به قتل رسیده‌اند که ۱۹ مورد از این قتل‌ها در دسته «زن‌کشی» قرار گرفته است. زن‌کشی به قتل‌هایی گفته می‌شود که در آنها قربانی به دلیل زن‌بودن و با انگیزه مرتبط با جنسیت هدف قرار می‌گیرد.

شالوا وایل، مدیر این مرکز به روزنامه «هاآرتص» گفت، در ۱۱ مورد از ۱۹ پرونده زن‌کشی، قربانیان پیش از قتل نگرانی‌های خود را با پلیس یا دیگر نهادهای مسئول در میان گذاشته بودند. به گفته او، این آمار نشان می‌دهد نهادهایی مانند پلیس و خدمات رفاه اجتماعی در مواردی اقدامات لازم را برای جلوگیری از قتل انجام نداده‌اند.

وایل با اشاره به اینکه نمی‌توان زنان را به ثبت شکایت مجبور کرد، هشدار داد در برخی موارد مراجعه رسمی ممکن است به تشدید خشونت از سوی شریک زندگی یا اعضای خانواده منجر شود.

این در حالی است که بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، آمار زن‌کشی در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴۶ نفر را نشان می‌دهد. در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۳۵ نفر بود. به این ترتیب، شمار قربانیان زن در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۱ درصد افزایش یافت.

آزار جنسی و خشونت خانگی

در کنار قتل زنان، آمارهای اداره مرکزی آمار سرزمین‌های اشغالی از گستردگی آزار جنسی و خشونت خانگی حکایت دارد. بر اساس داده‌هایی که روزنامه «اسرائیل‌هیوم» منتشر کرده است، حدود ۱۲۸ هزار و ۴۰۰ زن ۲۰ ساله و بالاتر در سال ۲۰۲۵ آزار جنسی را تجربه کرده‌اند؛ معادل ۳.۹ درصد زنان این گروه سنی.

نرخ آزار جنسی در میان زنان ۲۰ تا ۳۴ ساله ۷.۵ درصد و در زنان ۳۵ ساله و بالاتر ۲.۴ درصد بوده است. همچنین ۲۵.۷ درصد زنانی که آزار جنسی را تجربه کرده‌اند، محل وقوع آن را محیط کار اعلام کرده‌اند.

روزنامه هاآرتص نیز در گزارشی نوشت، حدود ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ زن در سال ۲۰۲۵ موارد خشونت را به نهادهای حمایتی یا پلیس گزارش کرده‌اند. زنان ۷۳ درصد از مجموع نزدیک به ۳۱۶ هزار نفری را تشکیل می‌دادند که موارد خشونت را گزارش کرده بودند.

بر اساس همین گزارش، از مجموع ۲۷۲ هزار و ۴۹۵ تماس و گزارش مربوط به خشونت در روابط زوجین، حدود ۱۹۸ هزار و ۶۰۰ مورد به خشونت روانی، ۳۷ هزار و ۵۰۰ مورد به خشونت جسمی، ۲۸ هزار و ۷۰۰ مورد به ترکیبی از انواع خشونت، ۶ هزار و ۵۰۰ مورد به خشونت جنسی و یک‌هزار و ۲۰۰ مورد به خشونت اقتصادی مربوط بوده است.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است، تماس‌های خط کمک ۱۱۸ درباره خشونت خانوادگی از ۲ هزار و ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۲۴ به دو هزار و ۱۴۴ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. تماس‌های مربوط به خشونت علیه زنان در روابط زوجین نیز از یک‌هزار و ۶۲۹ مورد به یک‌هزار و ۷۴۲ مورد رسیده است.

افزایش مراجعه به مراکز حمایتی و مختومه‌شدن بیشتر پرونده‌های قضایی

انجمن مراکز بحران تجاوز جنسی اسرائیل در گزارش سالانه خود اعلام کرد، این مراکز در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۶۵ هزار و ۱۸۴ تماس و مراجعه دریافت کرده‌اند که ۲۸ درصد بیشتر از سال قبل است. ۸۶ درصد موارد آسیب‌دیدگی مطرح‌شده مربوط به زنان و ۱۴ درصد مربوط به مردان بوده است.

بر اساس این گزارش، از میان مواردی که رابطه فرد آسیب‌دیده با آزارگر مشخص شده، ۳۴ درصد به اعضای خانواده، ۱۹ درصد به شریک زندگی یا قرار ملاقات و ۱۶ درصد به افراد حاضر در حلقه اجتماعی قربانی مربوط بوده است. این انجمن همچنین از افزایش تماس‌های مرتبط با استفاده از مواد موسوم به «مواد تجاوز» خبر داد؛ شمار این تماس‌ها از ۱۱۰ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۲۱۸ مورد در سال ۲۰۲۵ رسید.

روزنامه «تایمز آو اسرائیل» در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، با استناد به گزارش این انجمن، نوشت، حدود ۱۱ درصد تماس‌های درخواست کمک به ثبت شکایت نزد پلیس منجر شده است. این رسانه همچنین گزارش داد ۸۲ درصد پرونده‌های دادستانی که به تصمیم نهایی رسیده، بدون صدور کیفرخواست مختومه شده‌است.

اداره دادستانی اسرائیل نیز در اطلاعیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد در سال ۲۰۲۵، چهار هزار و ۵۱۷ پرونده با ظن ارتکاب جرایم جنسی یا آزار جنسی گشوده شده که به ۶ هزار و ۳۳۱ بزه‌دیده مربوط بوده است. از این افراد، سه هزار و ۳۳۲ نفر کودک و نوجوان بوده‌اند. در همین سال ۶۲۳ کیفرخواست علیه ۶۳۴ متهم صادر شد و رسیدگی قضایی به پرونده‌های ۶۹۵ متهم پایان یافت که ۵۶۳ نفر از آنان به‌طور کامل یا جزئی محکوم شدند.

ثبت بیش از ۲ هزار گزارش سوءرفتار جنسی در ارتش اسرائیل

خشونت و سوءرفتار جنسی در محیط نظامی نیز از دیگر حوزه‌های مطرح در گزارش‌های رسمی اسرائیل است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در کمیته‌های کنست، واحد امور جنسیتی ارتش اسرائیل در سال ۲۰۲۵ تعداد دو هزار و ۴۲۰ گزارش درباره سوءرفتار با انگیزه جنسی در شرایط مرتبط با ارتش دریافت کرده است.

این گزارش‌ها طیفی از رفتارها، از آزار کلامی تا موارد شدیدتر جسمی را شامل می‌شود. بر اساس همین آمار، ۷۳ درصد موارد در شرایط نظامی رخ داده، ۱۳ درصد به شرایط غیرنظامی، ۱۱ درصد به پیش از آغاز خدمت و ۳ درصد به خشونت خانوادگی مربوط بوده است. همچنین ۷۱ درصد گزارش‌ها در سطحی پایین‌تر از آستانه تعریف‌شده برای جرم کیفری قرار داشته‌اند. در ۷۰ درصد موارد، مردان به زنان آسیب رسانده‌اند.

نگرانی زنان از خشونت و احساس ناامنی در محیط زندگی

پیمایش امنیت شخصی اداره مرکزی آمار اسرائیل در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد، ۲۲.۵ درصد زنان در مقایسه با ۱۸.۴ درصد مردان، به میزان زیاد یا بسیار زیاد نگران آسیب‌دیدن از جرم یا خشونت در محل زندگی خود هستند.

همچنین ۳۵ درصد زنان گفته‌اند هنگام پیاده‌روی تنها در محله محل سکونت خود پس از تاریکی احساس امنیت نمی‌کنند.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره مرکزی آمار، ۴۵ درصد زنانی که خشونت یا تهدید به خشونت را تجربه کرده‌اند، موضوع را به پلیس گزارش داده‌اند؛ این رقم در میان مردان ۲۸ درصد بوده است.