جوان آنلاین: منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع محلی سوری از پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز استان قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری همچنین اعلام کردند: نظامیان اسرائیلی در وادی الرقاد، روبروی روستای عابدین در حومه غربی درعا مستقر شده‌اند. آنها به طور مستقیم به دره و زمین‌های کشاورزی اطراف شلیک می‌کنند، اما تاکنون هیچ تلفات یا زخمی گزارش نشده است.

در یک حادثه مرتبط، نظامیان اسرائیلی وارد جاده بین شهرکهای جباتا الخشب و عین البیضا در حومه شمالی قنیطره شدند. آنها یک ایست بازرسی موقت ایجاد کردند که در آنجا رهگذران را مورد بازرسی و بررسی هویت قرار دادند. در جریان این حمله هیچ بازداشتی گزارش نشده است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.