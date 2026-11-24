در جریان سفر وزیر خارجه قطر به آمریکا، واشنگتن و دوحه در بیانیه ای مشترک بر اهمیت تردد امن در تنگه ی هرمز تاکید کردند.

جوان آنلاین: آمریکا و قطر در بیانیه ای مشترک تاکید کردند که تضمین تردد امن در تنگه هرمز، برای امنیت منطقه و ثبات در عرضه انرژی امری ضروری است.

در این بیانیه دو کشور بر حفاظت از آزادی دریانوردی در تنگه ی هرمز تاکید کردند.

واشنگتن و دوحه همچنین بر تعمیق همکاری ها و تقویت اولویت های منطقه ای و بین المللی از طریق فعالیت های دیپلماتیک تاکید کردند.

این بیانیه در هشتمین دور گفت وگوهای راهبردی میان قطر و آمریکا که در واشنگتن برگزار شد، صادر شده است.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا ریاست این نشست را برعهده داشتند.

محمد بن عبدالرحمن اخیرا در گفت‌ وگو با شبکه الجزیره با بیان اینکه اوضاع خاورمیانه ظرفیت تشدید تنش جدید میان آمریکا و ایران را ندارد، گفت: ما با ایران و آمریکا برای احیای مجدد مسیر مذاکرات تلاش می‌کنیم.

وی در ادامه افزود افزود: گفت‌ وگوی راهبردی با آمریکا بخش اساسی روابط دو کشور است و ما در تلاش برای تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های دفاعی هستیم.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن با محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر چند روز پس از آن که میانجیگران قطری با مقام‌های ایرانی درباره آخرین تحولات دیپلماتیک و پیشنهادهای پایان دادن به تجاوز آمریکا علیه ایران گفت‌ وگو کردند، دیدار کرد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز روز دوشنبه به وقت محلی با اعلام این خبر، افزود: این نشست بخشی از هشتمین دور گفت‌ وگوی راهبردی آمریکا و قطر بود؛ مجموعه نشست‌هایی که با هدف تقویت روابط دو کشور برگزار می‌شود.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، دو طرف درباره مشارکت واشنگتن و دوحه و راه‌های گسترش همکاری در اولویت‌های اقتصادی و امنیتی گفت‌ وگو کردند.

بر اساس این بیانیه، روبیو از تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری در مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران قدردانی کرد.

واشنگتن تایمز افزود: این دیدار تازه‌ترین اقدام دیپلماتیک قطر در یک ماه گذشته است. مقام‌های ارشد این کشور در هفته‌های اخیر با رهبران تهران و واشنگتن دیدار کرده‌اند تا به میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگی کمک کنند که نزدیک به ۹ ماه از آغاز آن می‌گذرد.

این رسانه آمریکایی اضافه کرد: هفته گذشته، آل‌ثانی در حاشیه نشستی در برلین با جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. گزارش‌ها حاکی است که او در این دیدار خواستار برقراری آتش‌بس منطقه‌ای و بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره شده است.