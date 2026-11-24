نتایج یک پژوهش تازه در انگلیس از ابعاد نگران‌کننده بحران معیشتی در این کشور پرده برداشته و نشان می‌دهد که نزدیک به چهار میلیون نفر، از جمله یک میلیون کودک، توانایی تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی از جمله غذا، پوشاک و گرمایش را ندارند.

جوان آنلاین: یافته‌های پژوهشی با حمایت بنیاد «جوزف رونتری» (نهاد مستقل فعال در زمینه مقابله با فقر) که روز سه‌شنبه (۳ آذر ۱۴۰۵) منتشر شد، نشان می‌دهد که حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ میلادی فقر شدید را تجربه کرده‌اند. این رقم نزدیک به دو و نیم برابر آمار سال ۲۰۱۷ میلادی است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این پژوهش که دانشگاه «هریوت وات» انجام داده است، افراد گرفتار فقر شدید از توان مالی لازم برای تهیه غذای کافی، پوشاک مناسب، گرمایش محل سکونت و حتی اقلام اولیه بهداشتی برخوردار نیستند و برای گذران زندگی بیش از پیش به مراکز خیریه و بانک‌های غذا (مراکز توزیع رایگان مواد غذایی میان نیازمندان) وابسته شده‌اند.

یافته‌های این تحقیق حاکی است که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار در انگلیس طی سال گذشته میلادی با شدیدترین شکل فقر دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

همچنین شواهد نشان می‌دهد که دوره محرومیت افراد از نیازهای اولیه زندگی طولانی‌تر شده و شمار بیشتری از نیازمندان به‌طور مستمر به خدمات حمایتی اضطراری وابسته هستند.

یکی از تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های این پژوهش آن است که ۶۱ درصد خانوارهای گرفتار فقر شدید که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، به دلیل مشکلات مالی به‌طور مرتب از خوردن برخی وعده‌های غذایی صرف‌نظر کرده‌اند و حدود یک‌چهارم افراد مورد بررسی نیز هیچ منبع درآمدی نداشته‌اند.

نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که لندن بعنوان قطب اقتصادی انگلیس، بیشترین میزان فقر شدید را در میان مناطق مختلف این کشور دارد. بر اساس داده‌های آماری، اقلیت‌های قومی و مهاجران بیش از سایر گروه‌ها در معرض فقر شدید قرار دارند.

جولیان هارتلی مدیر اجرایی بنیاد جوزف رونتری با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی مردم هشدار داد که در صورت انجام نشدن اقدامات مؤثر، فقر شدید ممکن است به وضعیتی عادی برای میلیون‌ها نفر در انگلیس تبدیل شود.

وی با اشاره به فشار فزاینده بر مراکز ارائه خدمات حمایتی افزود که پشت این آمارهای تکان‌دهنده، انسان‌هایی قرار دارند که از امکانات ضروری برای ادامه زندگی محروم هستند.

پژوهشگران کافی نبودن درآمد خانوارها و ضعف نظام حمایت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی تداوم فقر شدید در انگلیس عنوان کرده و خواستار اقدام فوری دولت برای اصلاح نظام پرداخت کمک‌های معیشتی شده‌اند.

این آمارها در حالی منتشر می‌شود که اقتصاد انگلیس طی یک دهه گذشته زیر فشار سلسله‌ای از بحران‌ها، از پیامدهای برگزیت و همه‌گیری کرونا گرفته تا تبعات اقتصادی جنگ اوکراین و در تازه‌ترین مورد تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، قرار داشته است. شوک تازه قیمت انرژی در بازارهای جهانی نیز موج دیگری از گرانی را به راه انداخته و بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار انگلیسی را تشدید کرده است.

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در انگلیس به ۳.۶ درصد رسیده که بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته است. بهای سوخت خودرو طی یک سال بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته و قیمت گازوئیل به بالاترین سطح از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۹۶ میلادی رسیده است.

همزمان، مؤسسه تحقیقاتی «کورنوال اینسایت» پیش‌بینی کرده است که قبوض انرژی خانوارهای انگلیسی از ابتدای سال جدید میلادی ۲۶ درصد گران‌تر خواهد شد و هزینه سالانه گاز و برق یک خانوار با مصرف متعارف به ۲ هزار و ۱۶۶ پوند خواهد رسید.

این افزایش در سردترین ماه‌های سال، فشار مضاعفی بر خانوارهایی وارد خواهد کرد که هم‌اکنون نیز برای تأمین هزینه غذا و گرمایش با مشکل مواجه هستند.

بانک مرکزی انگلیس نیز که در پی تشدید فشارهای تورمی برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داده، پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم تا اواسط سال آینده میلادی به حدود پنج درصد برسد.

این مساله در شرایطی که شمار افراد گرفتار فقر شدید در سطح بی‌سابقه‌ای قرار دارد، نگرانی‌ها را درباره گسترش دامنه فقر و محرومیت در یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تشدید کرده است.