منابع لبنانی از تداوم اقدامات نقض کننده آتش بس و حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از تداوم اقدامات نقض کننده آتش بس و حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به بیت یاحون در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار المنار نیز به حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به حومه زوطر شرقی از سمت عین السماحیه و حومه شهرک میفدون در جنوب لبنان اشاره کرد.

همچنین جنگنده های اسرائیلی شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان را بمباران کردند.

منابع لبنانی اعلام کردند که حومه قبریخا در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی بمباران شد.

شهرک تولین در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی در یک نوبت بمباران شد.