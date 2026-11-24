جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از تحولات جنگ اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در ۲۴ ساعت گذشته به پیشروی در چند محور ادامه داده و یک شهرک را در منطقه زاپروژیا تصرف کردهاند.
بر اساس این گزارش، نیروهای روسیه شهرک «باوینوفکا» در منطقه زاپروژیا را به کنترل خود درآوردهاند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یگانهای گروه نیروهای «شمال» مواضع تاکتیکی خود را بهبود بخشیدهاند و نیروهای اوکراینی در درگیریهای این محور تا ۱۷۰ نیروی نظامی از دست دادهاند.
در محور شرقی نیز به گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای اوکراینی بیش از ۲۰۵ نیروی نظامی از دست دادهاند.
این وزارتخانه درباره عملکرد گروه نیروهای «جنوب» نیز اعلام کرد یگانهای ارتش روسیه مواضع و خطوط راهبردی مناسبتری را تحت کنترل گرفتهاند و تلفات نیروهای اوکراینی در این محور بیش از ۱۵۵ نفر بوده است.