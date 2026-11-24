رئیس دیوان عالی کشور، با حضور در دادگاه رسیدگی به جنایت آمریکا در مدرسه میناب، ابراز امیدواری کرد ابعاد این جنایت در سطح جهانی منعکس شود.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در حاشیه دادگاه رسیدگی به جنایت آمریکا در مدرسه میناب در جمع خبرنگاران، این دادگاه را اقدامی در جهت احقاق حقوق مردم و خانواده‌های دانش‌آموزان شهید دانست و ابراز امیدواری کرد رسیدگی به این پرونده به صدور حکمی عادلانه و بازدارنده منتهی شود.

وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی و اظهارات وکلا در دادگاه گفت: جلسه بسیار خوبی در جهت احقاق حقوق مردم و این فرزندان عزیز و دانش‌آموزانی است که در جریان جنایت تاریخی استکبار جهانی در مدرسه میناب به شهادت رسیدند.

منتظری ابراز امیدواری کرد نتیجه این دادگاه به صدور حکمی عادلانه منتهی شود که بتواند در برابر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم ایران، لبنان، غزه و دیگر مناطق، جنبه بازدارندگی داشته باشد.

رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از رفتار کشورهای مدعی حقوق بشر و آزادی، تأکید کرد: دنیا باید ببیند استکبار جهانی هیچ‌یک از حدود و حقوق بین‌المللی را رعایت نمی‌کند و کسانی که مدعی حقوق بشر و آزادی هستند، مرتکب جنایاتی می‌شوند که در تاریخ کمتر مشابه آن را می‌توان پیدا کرد.

منتظری، حمله به مدرسه میناب را جنایتی تاریخی دانست و گفت: این تهاجم قطعاً در تاریخ جنایات آمریکا و اسرائیل ثبت خواهد شد و فراموش نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دادگاه در یکی از سالن‌های دیوان عالی کشور، ادامه داد: دیوان عالی کشور در مراحل قانونی رسیدگی، از جمله پرونده‌هایی که در مرحله فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی قرار می‌گیرند، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: امروز توفیق پیدا کردم دقایقی در جلسه دادگاه حضور یابم و مطالب مطرح‌شده از سوی یکی از وکلای خارج از کشور را بشنوم که جامع و کامل بود.

منتظری، ابراز امیدواری کرد روند رسیدگی به پرونده ادامه یابد، ابعاد آن بازتاب جهانی پیدا کند و دنیا از مظلومیت ایران و جنایت رخ‌داده در مدرسه میناب آگاه شود.