شهردار تهران از پیگیری اتصال پنج ورودی پایتخت به شبکه ریلی با همکاری وزارت راه و شرکت راه‌آهن خبر داد.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم آغاز عملیات حفاری خط ۹ مترو تهران که صبح امروز سه شنبه ۳ آذر برگزار شد، با اشاره به ضرورت توسعه حمل‌ونقل ریلی پایتخت اظهار کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که روزانه به تهران سفر می‌کنند، ساکن شهرهای پیرامونی هستند و مدیریت شهری تلاش می‌کند با توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی، خدمات مناسب‌تری به این شهروندان ارائه دهد.

وی افزود: در همین راستا تلاش کردیم تفاهمی با وزارت راه و شرکت راه‌آهن داشته باشیم تا در پنج نقطه ورودی شهر تهران، امکان ارتباط شبکه ریلی و جابه‌جایی مسافران فراهم شود.

توسعه خطوط مترو در مناطق کم‌برخوردار

شهردار تهران با اشاره به برنامه توسعه خطوط مترو در پایتخت گفت: خط ۹ از مناطقی عبور می‌کند که پیش از این از خدمات مترو برخوردار نبودند و مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ نیز از توسعه این خطوط بهره‌مند خواهند شد.

زاکانی ادامه داد: با توسعه خطوط جدید، مناطقی که تاکنون از دسترسی مناسب به مترو محروم بودند، به شبکه حمل‌ونقل ریلی متصل می‌شوند و این موضوع علاوه بر تسهیل سفرهای درون‌شهری، به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مترو بیان کرد: عملیات اجرایی خط ۸ در آستانه آغاز قرار دارد و قرارداد خط ۱۱ نیز منعقد شده است. امیدواریم در افق ۱۰ سال آینده، بخش قابل توجهی از برنامه توسعه شبکه مترو به نتیجه برسد.

تسویه بدهی ارزی شهرداری به بانک تجارت

شهردار تهران همچنین با اشاره به همکاری شهرداری تهران و بانک تجارت در پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: شهرداری تهران در گذشته از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بود و بیشترین بدهی ارزی خود را به بانک تجارت داشت، اما با همکاری‌های انجام‌شده، این بدهی که حدود یک میلیارد بود، تعیین تکلیف و حل‌وفصل شد.

زاکانی با قدردانی از همکاری بانک تجارت گفت: این همکاری موجب شد بتوانیم مسیر اجرای پروژه‌ها را ادامه دهیم و امروز نیز برای پیشبرد طرح‌های حمل‌ونقل عمومی به همکاری مجموعه‌های مختلف کشور نیاز داریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، پروژه‌های حمل‌ونقل شهری با سرعت بیشتری پیش بروند و نتیجه این اقدامات در بهبود زندگی و رضایت شهروندان نمایان شود.