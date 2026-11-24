معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه در دیدار با جمعی از جانبازان شیمیایی ایران در لاهه، با انتقاد از تلاش حامیان و تأمین‌کنندگان سلاح‌های شیمیایی برای جابه‌جایی جایگاه قربانی و متهم، تأکید کرد که جانبازان شیمیایی کشورمان سند زنده رسوایی مدعیان دروغین مقابله با این سلاح‌ها هستند.

جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه که برای شرکت در سی‌ویکمین کنفرانس سالانه کشورهای عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) در لاهه به سر می‌برد، عصر امروز (دوشنبه ۲ آذر) در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با جمعی از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) فعال در حوزه مقابله با سلاح‌های شیمیایی و تعدادی از جانبازان شیمیایی دیدار و گفت‌وگو کرد.

غریب‌آبادی در این دیدار با قدردانی از فعالیت‌های ارزشمند سمن‌ها در روایت‌گری، روشنگری و آگاهی‌سازی درباره درد و رنج جانبازان شیمیایی، تلاش‌های آنان را اقدامی مهم در جهت زنده نگه داشتن یاد و مظلومیت قربانیان دانست و بر حمایت همه‌جانبه وزارت امور خارجه از اقدامات و ظرفیت‌های این تشکل‌ها برای روشنگری افکار عمومی جهان تأکید کرد.

وی با اشاره به فضاسازی‌ها و اتهامات بی‌اساس اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلاح‌های شیمیایی تصریح کرد: متأسفانه امروز تلاش می‌شود جایگاه متهم و قربانی عوض شود و به متهمان و حامیان واقعی سلاح‌های شیمیایی فرصت داده می‌شود ادعای طلبکاری کنند؛ اما حضور و روایت جانبازان شیمیایی ایران، خود بزرگ‌ترین سند دروغگویی و کذب بودن ادعاهای دشمنان است و ما با جدیت تمام برای بازگرداندن جایگاه واقعی قربانی و متهم ایستاده‌ایم.

معاون وزیر امور خارجه همچنین از تشکیل «کارگروه ویژه آسیب‌های ناشی از سلاح‌های شیمیایی» به منظور پیگیری حقوقی پرونده مصدومان شیمیایی خبر داد و افزود: این کارگروه علاوه‌ بر پیگیری‌های حقوقی علیه برخی از کشورهای غربی به عنوان تأمین‌کنندگان و حامیان این سلاح‌ها، مسئولیت مقابله حقوقی با ادعاهای بی‌اساس و همچنین پیشبرد پرونده‌های قضایی را در محاکم بین‌المللی بر عهده دارد.

در ادامه این نشست، نمایندگان سمن‌ها و جانبازان شیمیایی نیز ضمن بیان دغدغه‌های خود، بر مواردی همچون رفع موانع تأمین دارو و تجهیزات درمانی، ایجاد بیمارستان تخصصی، حمایت مالی و ترویجی از برگزاری همایش‌های بین‌المللی و تولید آثار فرهنگی و ادبی درباره فاجعه سردشت، و همچنین ضرورت تکمیل و پیگیری شکایت‌های حقوقی علیه عاملان این جنایت تأکید کردند.