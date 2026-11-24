وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار نسبت به تغییر شتابان ساختار جمعیتی کشور گفت: شعار «ایران جوان» نه یک آرزو، بلکه یک الزام استراتژیک برای بقاست و بحران جمعیت با راهکارهای تک‌بعدی و پروژه‌ای قابل حل نیست.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی روز سه شنبه در چهارمین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت اظهار کرد: این نشست صرفاً یک نشست ساده نیست، بلکه نشستی راهبردی برای بقای ملی است.

وی یکی از اهداف این جلسه را هم‌افزایی، تبادل نظر، فرهنگ‌سازی و انتقال تجربیات دانست و افزود: باید از تجربه‌های موفق در این حوزه استفاده کنیم.

وزیر بهداشت تصریح کرد: امروز مسئله جمعیت دیگر یک مسئله سالیانه نیست، بلکه ما با یک بحران وجودی و تغییر پارادایم جمعیتی روبه‌رو هستیم، تغییر شتابان ساختار جمعیتی کشور از جامعه‌ای جوان به سمت جامعه‌ای رو به پیری، تنها یک چالش جمعیت‌شناختی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی، پایداری اقتصادی و تداوم حیات اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

ظفرقندی با اشاره به آمارهای نگران‌کننده گفت: شاخص نرخ باروری کل به حدود ۱.۳۵ رسیده که بسیار کمتر از سطح جانشینی است.

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که در آینده نزدیک با شکاف عمیقی در نیروی کار، ساختار حمایت‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی مواجه خواهیم شد؛ اگر امروز در مدیریت گذار جمعیتی کوتاهی کنیم، هزینه‌های آن در آینده غیرقابل تحمل خواهد بود.

وی با بیان اینکه بحران جمعیت با راهکارهای تک‌بعدی و پروژه‌ای قابل حل نیست و ما نیازمند مداخلات علمی و همه‌جانبه هستیم، گفت : باید از حمایت‌های گذرا، سطحی و بدون برنامه به سمت ایجاد یک اکوسیستم پایدار برای تشکیل خانواده حرکت کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به موانع پیش روی ازدواج جوانان گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون جوان در سن ازدواج، مجرد هستند و یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، مسائل اقتصادی، فرهنگی و بی‌ثباتی و ابهام نسبت به آینده است؛ هرگونه بی‌اطمینانی نسبت به شرایط آینده کشور می‌تواند موجب کاهش نرخ ازدواج شود.

ظفرقندی با بیان اینکه ازدواج یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی است و باید برای رفع موانع آن برنامه‌ریزی کنیم، خاطر نشان کرد: در شرایط طولانی‌مدت بحرانی و با تداوم مشکلات و مسائل این‌چنینی، روند جمعیتی کشور با آثار و پیامدهای منفی بیشتری مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در مدیریت بحران جمعیتی اظهار کرد: هدف ما این است که از دانشگاه‌ها انتظار داشته باشیم با تحلیل‌های دقیق و ارائه مدل‌های نوین مدیریت بحران، راهکارهای علمی برای مدیریت بحران جمعیتی ارائه دهند.

به گفته وی ، باید با استمرار و پیگیری، زمینه اجرای عملیات اجرایی را با حضور استانداران، فرمانداران و همه دستگاه‌های اجرایی فراهم کنیم تا این مسائل به‌صورت جدی دنبال و پیگیری شوند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم کنیم تا جوانان بتوانند آینده ایران را با امید و اطمینان بیشتری بسازند.

وی گفت: این جایزه ملی را نباید یک رویداد مجزا بدانیم، بلکه باید آن را بخشی از برنامه‌های راهبردی کشور در حوزه جمعیت تلقی کنیم.

ظفرقندی گفت: دانشگاه‌ها باید بکوشند تا شکاف میان دانش و کاربرد را پر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز در این مسیر، پویاتر و جدی‌تر یاری‌رسان باشند و تنها از این طریق است که می‌توانیم به آینده کشور کمک کنیم و ایران را جوان، مقتدر و سربلند نگاه داریم.