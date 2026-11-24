جوان آنلاین: صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز اعلام کرد که علی الزیدی نخست وزیر این کشور گزارش کمیته ویژه تحقیقات در شرکت نفت شمال را بررسی کرد. وی تصمیم گرفت رئیس کمیته گذرگاه های مرزی را از این سمت برکنار کند.

النعمان تاکید کرد: همچنین فرمانده عملیات کرکوک و رئیس پلیس کرکوک به دلیل عدم پیگیری پرونده قاچاق فرآورده های نفتی برکنار شدند. علاوه بر آن یکی دیگر از فرماندهان نیروهای پلیس بخش انرژی و معاون و مدیر بخش اطلاعات برکنار شده اند. مدیرکل شرکت نفت شمال و معاونان وی نیز تا زمان تکمیل تحقیقات تعلیق می شوند و از مدیر سابق نیز تحقیقاتی به عمل می آید.

وی گفت: مدیر بخش بازرسی کرکوک وابسته به شرکت کل توزیع فرآورده های نفتی نیز از سمت خود برکنار شد. پرونده تخلفات به سیستم قضایی ارجاع داده شده است. به ریاست اقلیم کردستان دستور داده شده است که مجوز صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی را تنها از طریق وزارت نفت دولت فدرال عراق صادر کند. سازمان گذرگاه های مرزی عراق نیز کنترل تمامی گذرگاه های مرزی در اقلیم کردستان را تحویل خواهد گرفت.

النعمان بیان کرد: فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور اتخاذ تدابیر امنیتی و نظامی برای کنترل مرزها و بستن گذرگاه های غیر رسمی با کشورهای همسایه از جمله گذرگاه های اقلیم کردستان را داده است. وزارت نفت عراق مسئول اداره تمام میادین نفتی در استان های دیالی، کرکوک، صلاح الدین و نینوا است.