نتایج یک نظرسنجی جدید در آلمان نشان می‌دهد ۵۳ درصد شهروندان این کشور با ادامه کمک‌های نظامی برلین به اوکراین مخالف‌ و خواستار توقف ارسال تسلیحات هستند.

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی سالانه بنیاد «کُربر» با عنوان «نبض برلین» نشان می‌دهد حمایت افکار عمومی آلمان از کمک نظامی به اوکراین کاهش یافته و برای نخستین بار مخالفان ادامه این کمک‌ها در اکثریت قرار گرفته‌اند.

بر اساس این نظرسنجی که مؤسسه فورسا از ‌هزار و ۵۰۱ شهروند واجد شرایط رأی دادن انجام داده است، ۵۳ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار توقف ارسال تسلیحات به اوکراین هستند و ۴۶ درصد از ادامه کمک‌های نظامی حمایت می‌کنند.

میزان حمایت از کمک نظامی به اوکراین در مقایسه با نظرسنجی سال گذشته ۱۳ واحد درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۵، ۵۹ درصد آلمانی‌ها با ادامه این کمک‌ها موافق بودند.

نتایج این بررسی همچنین نشان می‌دهد مخالفت با کمک نظامی به اوکراین در میان هواداران حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان بیشتر است؛ به‌طوری که ۸۸ درصد از طرفداران این حزب با چنین حمایتی مخالفت کرده‌اند.

در بخش دیگری از نظرسنجی، ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار تمرکز بیشتر دولت آلمان بر دیپلماسی به‌جای اقدامات نظامی شده‌اند. همچنین ۴۸ درصد معتقدند آلمان باید در بحران‌های بین‌المللی رویکرد محتاطانه‌تری در پیش بگیرد.

آلمان از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تسلیحات و تجهیزات نظامی کی‌یف در اروپا بوده است. دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان بر ادامه حمایت از اوکراین تأکید دارد. با این حال، نتایج نظرسنجی‌های اخیر از افزایش تردیدها در جامعه آلمان درباره ابعاد و استمرار این حمایت حکایت دارد.