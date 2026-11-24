دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با صدور دستور به وزارت دادگستری این کشور، خواستار تسریع اجرای احکام اعدام در دادگاه‌های فدرال شد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، درصدد تسریع اجرای احکام اعدام در این کشور است. وی روز دوشنبه(۲ آذر) به وزارت دادگستری آمریکا دستور داد اطمینان حاصل کند که احکام اعدام صادرشده در دادگاه‌های فدرال بدون تاخیر غیرضروری اجرا شوند.

ترامپ در این دستورالعمل از طولانی شدن روندهای قضایی انتقاد کرد و گفت اجرای احکام اعدام در بسیاری از موارد سال‌ها و حتی دهه‌ها به تاخیر می‌افتد. وی استدلال کرد که این تاخیرها مانع از آن می‌شود که خانواده‌های قربانیان به آرامش خاطر و احساس پایان یافتن این روند دست یابند.

اقدام ترامپ همزمان با انتقادهای او از گوین نیوسام فرماندار دموکرات کالیفرنیا، صورت گرفت. نیوسام در نظر دارد تمامی ۵۴۸ حکم اعدام صادرشده در این ایالت را به حبس ابد تبدیل کند. کالیفرنیا سال‌هاست که هیچ حکمی را اجرا نکرده است.

نیوسام که از او به‌عنوان یکی از نامزدهای احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ یاد می‌شود، سال‌هاست با ترامپ اختلاف و تنش سیاسی دارد.

مجازات اعدام موضوع تازه‌ای برای رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا نیست و دستورالعمل جدید او بار دیگر موضع دیرینه‌اش در حمایت از مجازات اعدام را تقویت می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام، یک نهاد غیرانتفاعی در آمریکا، مجازات اعدام در بیش از ۲۴ ایالت از مجموع ۵۰ ایالت این کشور قانونی است. این مرکز اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۴۷ نفر در سراسر آمریکا اعدام شدند.

به گزارش ایرنا، ترامپ پیشتر در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت که «گوین نیوسام» (که ترامپ با لحنی توهین‌آمیز او را نیوسکام نامیده است)، اجرای مجازات اعدام برای تمامی ۵۶۳ زندانی محکوم به اعدام در کالیفرنیا را متوقف کرده است؛ افرادی که برخی از سنگدل‌ترین و بی‌رحم‌ترین قاتلانی هستند که تاکنون روی کره زمین زندگی کرده‌اند. این تصمیم فاجعه‌ای برای عدالت در آمریکاست.