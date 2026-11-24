سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) اعلام کرد: یک شهروند روس که در حال تدارک حمله تروریستی با بمب دست‌ساز به یک کنیسه یهودیان شهر کیسلووودسک بود،‌ بازداشت شد.

جوان آنلاین: مرکز روابط عمومی این سازمان امنیتی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد: این فرد تحت هدایت اعضای یک سازمان تروریستی بین‌المللی عمل می‌کرد که فعالیت آن در روسیه ممنوع است.

در تحقیقات صورت گرفته،‌ مشخص شده است که این فرد تحت تأثیر یک ایدئولوژی افراطی قرار گرفته و با نظارت یک رابط در خارج از روسیه، با رهبر آن گروه تروریستی بیعت کرده بود.

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد: متهم پس از شناسایی محل، زمان‌هایی را که بیشترین جمعیت در آنجا حضور دارند را مشخص کرده و شخصاً یک وسیله انفجاری ساخته است.

این سازمان امنیتی روسیه گزارش داد که این شهروند روس پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در حالی که عازم محل حمله برنامه‌ریزی‌شده بود، دستگیر و از وی یک بمب دست‌ساز حاوی ترکش به وزن سه و نیم کیلوگرم کشف شد.

بنا بر این گزارش، در بازرسی از محل سکونت فرد بازداشت‌شده، قطعاتی برای ساخت مواد منفجره و همچنین تجهیزات ارتباطی حاوی پیام‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی نماینده آن سازمان تروریستی بین‌المللی کشف و ضبط شد.

بنا بر اعلام سرویس فدرال روسیه، فرد بازداشت‌شده در بازجویی به جرم خود اعتراف کرد و گفت قصد داشته پس از این حمله تروریستی، به سوریه سفر کند و به گروه‌های مسلح غیرقانونی بپیوندد.

این فرد مدعی شد که به منظور یافتن کار به منطقه «استاوروپول» آمده است.

شهر کیسلووودسک در جنوب روسیه، در سرزمین استاوروپول و منطقه قفقاز شمالی (بین دریای خزر و دریای سیاه) واقع است.