جوان آنلاین: سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که در فاصله ۲۳ مایلی دریایی شمال شرق «خورفکان» امارات یک حادثه دریایی رخ داده است.

طبق گزارش این سازمان، یک کشتی باری هنگام توقف در نزدیکی بندر «دبا» با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و از ناحیه چپ آسیب دیده است.

این درحالی است که شب گذشته روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های عملیاتی دریافتی، طی ساعات گذشته، سه فروند نفتکش متخلف در آب‌های تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی، دچار انفجار و آتش‌سوزی بسیار شدید شدند.

یکی از این نفتکش‌ها در سواحل جنوبی و دو فروند دیگر در شرق تنگه هرمز، در حالی که تحت پوشش و اسکورت هوایی گسترده ارتش متجاوز آمریکا قرار داشتند، با مین‌های دریایی برخورد کرده و در پی انفجارهای شدید، طعمه حریق شدند.

اسکورت هوایی ارتش آمریکا نتوانست مانع وقوع این حوادث شود. تصاویر مربوط به انفجار و آتش‌سوزی این شناورها طی ساعات آینده منتشر خواهد شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تنگه هرمز محل آزمودن مسیرهای غیرمجاز و نادیده گرفتن هشدارهای دریایی نیست. به مالکان، فرماندهان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار داده می‌شود که پوشش و اسکورت نظامی ارتش آمریکا، جایگزین رعایت مقررات دریانوردی و دستورالعمل‌های مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه نخواهد بود.

هرگونه تردد از مسیرهای غیرمجاز و بی‌اعتنایی به هشدارهای ابلاغ‌شده، تخلف و همکاری با نیروهای متجاوز محسوب شده و با آن مطابق مقررات اعلامی، با قاطعیت برخورد خواهد شد.