معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران از افزایش ۴۰ درصدی مسافران مترو و ۵۴ درصدی مسافران اتوبوس خبر داد و گفت: مصرف روزانه بنزین در تهران حدود ۷۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

جوان آنلاین: محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در مراسم آغاز عملیات حفاری خط ۹ مترو تهران با اشاره به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: در حال حاضر شبکه مترو تهران ۱۶۳ ایستگاه و ۳۱۰ کیلومتر طول دارد و در این دوره تلاش شده است برنامه‌های توسعه خطوط و تکمیل ایستگاه‌ها با جدیت دنبال شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به مشخصات خط ۹ مترو تهران افزود: این خط ۵۳ کیلومتر طول و ۳۸ ایستگاه دارد که ۱۰ ایستگاه آن تبادلی است. خط ۹ به همراه خط ۱۱، رینگ پیرامونی شبکه مترو تهران را تشکیل می‌دهند و برای اجرای این خط، دوره زمانی هفت‌ساله پیش‌بینی شده است.

هرمزی با اشاره به وضعیت خطوط جدید مترو گفت: عملیات اجرایی خط ۱۰ با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا دنبال می‌شود و تاکنون بیش از سه کیلومتر از این خط حفاری شده است. همچنین عملیات اجرایی خط ۱۱ نیز در دستور کار قرار دارد و موضوعات مربوط به تأمین مالی و ساخت آن در حال پیگیری است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه توسعه خطوط جدید و تکمیل خطوط موجود به‌صورت همزمان دنبال می‌شود، ادامه داد: در این دوره دو رام قطار با بیش از ۸۵ درصد داخلی‌سازی تولید و به ناوگان مترو تهران اضافه شده است. شرکت واگن‌سازی تهران نیز آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل، نیاز شهرهای دیگر از جمله قم، شیراز و مشهد را تأمین کند.

ورود ۷۵ متروباس به مسیر آزادی تا انقلاب

وی در ادامه از توسعه ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شهر تهران شده که از نظر تعداد، در تاریخ مدیریت شهری بی‌سابقه است.

هرمزی افزود: ۷۵ دستگاه متروباس ۲۶ متری در حال انتقال به تهران است و قرار است با ورود این ناوگان، مسیر میدان آزادی تا میدان امام حسین (ع) با متروباس‌های جدید و به‌صورت برقی خدمت‌رسانی شود.

وی با اشاره به فعالیت اتوبوس‌های برقی در تهران اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۲۰ دستگاه اتوبوس برقی در ناوگان فعال هستند و فعالیت این تعداد اتوبوس طی یک سال و نیم گذشته موجب صرفه‌جویی در مصرف ۱۷ میلیون لیتر گازوئیل شده است.

افزایش ۴۰ درصدی مسافران مترو

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به رایگان‌سازی خدمات حمل‌ونقل عمومی در یک سال اخیر گفت: این اقدام موجب افزایش استقبال شهروندان از حمل‌ونقل عمومی شده است؛ به‌طوری که شبکه مترو تهران در ۲۵ سال گذشته رکورد جابه‌جایی مسافر را ثبت کرد و تعداد مسافران در یک روز به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

هرمزی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، تعداد مسافران مترو حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و در اتوبوسرانی نیز رشد مسافر به حدود ۵۴ درصد رسیده است. در حال حاضر روزانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اتوبوس‌های تهران استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی بر تردد خودروهای شخصی نیز تأثیر گذاشته است، گفت: در مهر و آبان امسال، با وجود پیش‌بینی افزایش ترافیک همزمان با آغاز سال تحصیلی، ورود خودروهای شخصی به محدوده طرح ترافیک حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

کاهش روزانه ۷۰۰ هزار لیتر مصرف بنزین

هرمزی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره مصرف سوخت در تهران اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در شرایطی که مصرف سوخت در بیشتر استان‌های کشور افزایش داشته، تهران و کرمان با کاهش مصرف بنزین مواجه بوده‌اند.

وی افزود: در تهران مصرف روزانه بنزین حدود ۶ درصد کاهش یافته که معادل نزدیک به ۷۰۰ هزار لیتر در روز است. بخشی از این کاهش می‌تواند ناشی از افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و رایگان‌سازی خدمات مترو و اتوبوس باشد.

فعالیت حداقل ۶ دستگاه حفار در سال آینده

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت دستگاه‌های حفاری مترو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه دستگاه حفار در شهر تهران فعال هستند که دو دستگاه در خط ۱۰ و یک دستگاه در خط ۹ مشغول فعالیت‌اند.

هرمزی افزود: دو دستگاه حفار دیگر برای خط ۹ سفارش‌گذاری شده‌اند و قرار است دستگاه نخست از ماه آینده تحویل گرفته شود و دستگاه دوم نیز تا فروردین‌ماه وارد پروژه شود. همچنین قرارداد دستگاه دوم حفاری خط ۹ در حال پیگیری است.

وی ابراز امیدواری کرد با ورود تجهیزات جدید، سال آینده دست‌کم ۶ دستگاه حفار در خطوط متروی تهران مشغول عملیات باشند و تهران به یکی از بزرگ‌ترین کارگاه‌های عمرانی تبدیل شود.