با وجود سانسور شدید در اراضی اشغالی، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی جدیدترین آمار نظامیان زخمی شده در جنگ های به راه افتاده از سوی این رژیم را اعلام کرد.

جوان آنلاین: اداره توانبخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی صبح امروز اعلام کرد تعداد نظامیان زخمی شده که تحت پوشش این اداره قرار دارند به ۹۲ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است که ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها در جنگ اخیر مجروح شده اند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی این اداره، ۴۳ هزار و ۸۰۰ نفر، معادل ۴۷ درصد مجموع زخمی ها از آسیب های روانی و اختلالات پس از سانحه رنج می برند که ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر از آنها در جنگ اخیر آسیب دیده اند.

همچنین حدود هزار و ۱۰۰ نفر از آنها دچار قطع عضو شده اند، ۱۲۳ نفر بینایی خود را از دست داده اند و ۶۰۲ نفر در بالاترین سطح معلولیت قرار دارند.

۳۹۰۰ نفر نیز از آسیب های مغزی با درجات مختلف رنج می برند که ۲۴۹ نفر از آنها دچار آسیب های شدید شده اند.

آمارها همچنین نشان می دهد ۵۸ درصد مجروحان جنگ اخیر، معادل ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر، از نیروهای ذخیره هستند.