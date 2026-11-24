زهران ممدانی، شهردار نیویورک، از تلاش دموکرات‌های کنگره آمریکا برای تصویب تحریم علیه شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری حمایت کرد و خواستار بازنگری گسترده‌تر واشنگتن در حمایت مالی و سیاسی از رژیم صهیونیستی شد.

جوان آنلاین: زهران ممدانی شهردار نیویورک روز دوشنبه(۲ آذر) از تلاش‌های مجدد دموکرات‌های کنگره آمریکا برای اعمال تحریم علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری استقبال کرد و این اقدام را گامی مهم برای مقابله با پیامدهای گسترش شهرک‌سازی‌ها بر زندگی فلسطینیان دانست.

ممدانی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به نظر من، اعمال تحریم علیه فعالیت‌های شهرک‌سازی اقدامی قابل استقبال است، زیرا شاهد هستیم که این فعالیت‌ها زندگی و معیشت بسیاری از فلسطینیان را ویران می‌کند.

اظهارات ممدانی پس از آن مطرح شد که حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که انتظار می‌رود در ماه نخست سال آینده میلادی به ریاست این مجلس برسد، خواستار قرار گرفتن طرح تحریم شهرک‌نشینان صهیونیست به دلیل خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری در اولویت برنامه‌های کنگره شد.

جفریز روز شنبه(۳۰ آبان) در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز خواستار «تغییری اساسی» در رویکرد آمریکا در قبال نوار غزه و کرانه باختری شد و طرح موسوم به «قانون پیشگیری از خشونت در کرانه باختری در سال ۲۰۲۵» را یکی از اولویت‌های اولیه قانون‌گذاری معرفی کرد.

وی گفت: این موضوع قطعا از حمایت گسترده فراکسیون دموکرات مجلس نمایندگان برخوردار خواهد شد و معتقدم باید در آغاز فعالیت کنگره جدید به آن رسیدگی کنیم. این اقدام می‌تواند گامی معنادار برای تغییر شرایط در عرصه میدانی و بهبود واقعی روابط میان رژیم صهیونیستی و ملت فلسطین در مسیر تحقق راهکار تشکیل دو دولت برای دو ملت باشد.

ممدانی در ادامه تاکید کرد که اعمال تحریم به‌تنهایی کافی نیست و واشنگتن باید حمایت دیرینه خود از رژیم صهیونیستی را به‌طور گسترده مورد بازنگری قرار دهد.

وی اظهار داشت: به نظر من، باید فراتر از این اقدام برویم و به این واقعیت نیز رسیدگی کنیم که کشور ما در دوره دولت‌های مختلف، میلیاردها دلار برای تامین مالی نسل‌کشی فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی اختصاص داده است. اکنون زمان آن رسیده که مسیر متفاوتی را در پیش بگیریم.