رئیس مرکز فضای مجازی پلیس آگاهی فراجا گفت: فعالیت سایت موسوم به FNDK.Top که با تبلیغات فریبنده، کاربران را به سرمایه‌گذاری با وعده سودهای نجومی ترغیب می‌کند، شناسایی شده است.

جوان آنلاین: سرهنگ جواد گنجعلی افزود: با توجه به شیوه تبلیغات و نحوه جذب کاربران، احتمال استفاده از شگرد کلاهبرداری پانزی در فعالیت این مجموعه مطرح است و موضوع برای بررسی ابعاد مختلف و صحت‌سنجی در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی قرار دارد.

وی با اشاره به شناسایی مشخصات تعدادی از افراد مرتبط و سرشبکه‌های احتمالی این فعالیت تصریح کرد: شناسایی عوامل و تبلیغ‌کنندگان داخلی، بررسی ابعاد فعالیت مجموعه و پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی و در صورت لزوم بین‌المللی در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ گنجعلی همچنین با اشاره به شناسایی فعالیت گسترده این شبکه در یکی از شهرستان‌های کشور گفت: در پی هماهنگی با مقام قضایی، اطلاعیه لازم برای افرادی که در ارتباط با فعالان موسوم به FNDK متحمل ضرر و زیان مالی شده‌اند، صادر شده و موضوع در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

وی از افراد متضرر خواست ضمن حفظ مستندات پرداخت‌ها، تراکنش‌های بانکی و ارتباطات خود با این مجموعه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: شهروندان تا زمان روشن شدن ابعاد فعالیت و احراز اعتبار و مجوزهای قانونی این مجموعه، از هرگونه ثبت‌نام، واریز وجه و سرمایه‌گذاری در سایت FNDK.Top خودداری کنند.

در ماه‌های اخیر، پلتفرم با نام FNDK در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی مورد توجه قرار گرفت. این پلتفرم در زمان فعالیت ادعا می‌کرد از طریق یک ربات تریدر پیشرفته می‌تواند با معامله در بازار ارز دیجیتال برای کاربران سود مستمر و تضمین شده ایجاد کند. کاربران تنها باید سرمایه خود را در اختیار پلتفرم FNDK قرار می‌دادند و روزانه کمتر از ۱۰ دقیقه وقت می‌گذاشتند تا با انجام چند کلیک ساده، درآمد دلاری به دست آورند.

بررسی‌های کارشناسان ایران بروکر از همان ابتدا نشان داد سرمایه‌گذاری در پلتفرم اف ان دی کی با ریسک بالا همراه بود و ماهیت شبیه به پروژه پانزی داشت. موضوع احتمال کلاهبرداری FNDK در ابتدای تابستان ۱۴۰۵ از طریق همین صفحه اطلاع‌رسانی شد. در هفته اول شهریور ماه ۱۴۰۵، پروژه FNDK فعالیت خود را متوقف کرد.