جوان آنلاین: امیر قلعه‌نویی درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: تورنمنت بصره شرایط خوبی داشت و با وجود اینکه نخستین دوره برگزاری آن بود، در مجموع مسابقات قابل قبولی را پشت سر گذاشتیم. در این مقطع، تغییر نسل تیم ملی را نیز آغاز کرده‌ایم، تغییری که قصد داشتیم پس از جام جهانی انجام دهیم، اما برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا و اهمیت این رقابت‌ها برای وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال باعث شد این برنامه با تأخیر دنبال شود.

وی ادامه داد: در آن مقطع، علاوه بر بازیکنان رده امید، تعدادی از بازیکنان بزرگسال را نیز در اختیار تیم ملی امید قرار دادیم تا این تیم بتواند با ترکیب مناسبی در بازی‌های آسیایی شرکت کند. در پنجره اخیر فیفادی نیز سرعت بیشتری به روند جوان‌گرایی و تغییر نسل دادیم و تعدادی از بازیکنان جوان به تیم ملی اضافه شدند که به اعتقاد من عملکرد و حضورشان امیدوارکننده بود.

قلعه‌نویی با تأکید بر ضرورت استفاده هم‌زمان از بازیکنان باتجربه و جوان تصریح کرد: به نظرم باید ترکیبی از بازیکنان باتجربه و نفرات جوان و امید را در تیم ملی داشته باشیم. در این شرایط، از بازیکنان باتجربه انتظار دارم مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند، هم از نظر فنی و هم از نظر رفتاری باید کمک بیشتری به تیم کنند. بدون تردید، همراهی و حمایت آنها می‌تواند روند تغییر نسل و جوان‌گرایی را تسهیل کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره تعویق جام ملت‌های آسیا خاطرنشان کرد: یقیناً در تغییر نسل و جوانگرایی تإثیر خواهد داشت. البته موفقیت در این مسیر تنها به کادر فنی و بازیکنان محدود نمی‌شود و بخشی از آن به مسئولان و برنامه‌ریزی‌های فدراسیون بستگی دارد. باید مسابقات تدارکاتی و بازی‌های مناسبی برای تیم ملی در نظر گرفته شود تا بازیکنان جوان فرصت کسب تجربه و هماهنگی بیشتری داشته باشند. می‌دانیم که آقای تاج نیز در حال پیگیری این موضوع و فراهم کردن شرایط لازم است.