جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه در سخنرانی خود در مجمع پارلمانی ناتو، خواستار پذیرش این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی به جای جست‌وجوی تضمین‌های امنیتی جایگزین شد.

او در این نشست گفت: «اگر اکنون این موضوع کاملا طبیعی به نظر می‌رسد که یکی از شروط اصلی زندگی مسالمت‌آمیز پس از پایان این مناقشه، ارائه تضمین‌های امنیتی محکم به اوکراین باشد، تضمین‌هایی که برخی در حال حاضر آنها را مشابه ماده پنجم پیمان ناتو می‌نامند، پس چرا نباید آنچه را که بسیاری به آن فکر می‌کنند، آشکارا بیان کنیم؟ آیا پذیرش مستقیم اوکراین در ناتو مؤثرتر نخواهد بود؟»

زلنسکی همچنین بر ضرورت مشخص شدن این موضوع تأکید کرد که در صورت وقوع درگیری نظامی جدید با روسیه، کدام کشورها از کی‌یف حمایت خواهند کرد و چه اقداماتی انجام خواهند داد.

عدم پاسخگویی آمریکا درباره استقرار نیروها، هزینه و کارآمدی ضمانت‌های امنیتی

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین ضمانت‌های امنیتی پیشنهادی دولت دونالد ترامپ را که قرار است مشابه ماده پنجم منشور ناتو باشد، مورد انتقاد قرار داد. ماده پنجم منشور ناتو دفاع جمعی را در صورت حمله به یکی از اعضای این پیمان پیش‌بینی می‌کند.

زلنسکی در سخنرانی خود در مجمع پارلمانی ناتو گفت: «ما به پاسخ پرسش‌های بسیار مشخص خود نیاز داریم، اینکه چه نیروهایی از قبل در خاک کشور ما مستقر خواهند شد؟ هزینه این اقدام چقدر خواهد بود؟ و آیا واقعاً کارآمد خواهد بود؟ تاکنون پاسخ روشن و مشخصی از طرف مفامات آمریکایی نشنیده‌ایم.»

او بار دیگر تأکید کرد که تنها ضمانت امنیتی مؤثر برای اوکراین عضویت کامل در پیمان آتلانتیک شمالی است.

مارک روته، دبیرکل ناتو نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از مجمع پارلمانی این پیمان، اعتراف کرد که میان کشورهای عضو ناتو درباره پذیرش اوکراین اجماع وجود ندارد. او تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره پذیرش اعضای جدید در اختیار ناتو است و مسئله عضویت اوکراین در این پیمان به مذاکرات با روسیه بستگی دارد.

این اظهارات در حالی است که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه جمعه گذشته اعلام کرده بود که حتی عضویت شبه‌رسمی اوکراین در ناتو نیز برای مسکو غیرقابل قبول است. به گفته وی، از نظر روسیه، تفاوت اصولی میان عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو وجود ندارد، زیرا اتحادیه اروپا بیش از پیش خود را به‌عنوان بازیگری مستقل در حوزه دفاعی معرفی می‌کند، روند نظامی‌سازی را گسترش می‌دهد و آشکارا سیاستی ضدروسی در پیش گرفته است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز یک روز قبل از آن در پایان سفر خود به چین، تأکید کرده بود که روسیه همانند اوکراین از حق تأمین امنیت خود برخوردار است. پوتین یادآور شده بود که در سال ۱۹۹۱ به مسکو وعده داده شد که ناتو به سمت شرق گسترش نخواهد یافت، اما این پیمان پس از آن «پنج یا شش موج» گسترش را پشت سر گذاشت و در نتیجه به مرزهای روسیه نزدیک شد.