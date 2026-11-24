جوان آنلاین: شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با هدایت یک کارزار فشار در کاخ سفید، هیئت‌مدیره شرکت انویدیا را به بازگرداندن جنسن هوانگ به سمت مدیرعاملی این شرکت متقاعد کرد.

هوانگ ۱۱ روز پیش در پی حاشیه‌های مربوط به روابط شخصی‌اش از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

بر اساس این گزارش، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و شماری از مقام‌های ارشد دولت در تماس با اعضای هیئت‌مدیره انویدیا، نگرانی‌های امنیتی درباره هوانگ را کم‌اهمیت جلوه دادند.

ترامپ نیز شخصاً با اعضای هیئت‌مدیره تماس گرفت و از بازگشت او حمایت کرد؛ اقدامی که به گفته منابع سی‌ان‌ان، با هدف جلوگیری از افت بیشتر سهام انویدیا و تأثیر آن بر بازار آمریکا انجام شد.

این بازگشت در حالی صورت گرفت که ارتباط هوانگ با زنی مظنون به داشتن ارتباط با دستگاه اطلاعاتی چین، نگرانی‌هایی درباره امنیت ملی آمریکا و انتقال تراشه‌های پیشرفته انویدیا به چین ایجاد کرده است.

قرار است هوانگ پنجشنبه آینده در کمیته بانکی سنای آمریکا شهادت دهد. این جلسه قرار است به بررسی مسائل مرتبط با صنعت نیمه ‌رساناها، کنترل‌های صادراتی تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی و ملاحظات امنیت ملی در این حوزه بپردازد.

پیشتر هیئت‌مدیره شرکت انویدیا با استعفای جنسن هوانگ، موافقت و اعلام کرده بود قصد بازگرداندن او به این سمت را ندارد.

پیش از آن نیز اعلام شد کارزار آنلاین بازگرداندن جنسن هوانگ به مدیرعاملی انویدیا بیش از ۱۰۰ هزار امضا جمع‌آوری کرده و از هیئت‌مدیره خواسته تا پایان تحقیقات مستقل، او را موقتاً به سمت خود بازگرداند. ایلان ماسک نیز این طومار را امضا کرده است.

در همین حال پایگاه خبری وای نت در خبری در این رابطه اعلام کرد: اسحاق هرتزوگ، رئیس (رژیم اسرائیل) ، با جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا، (پس از رسوایی روابط جنسی اش که منجر به استعفا و سپس بازگشت مجددش شد) گفت‌وگو کرد و بازگشت او به سمتش را تبریک گفت.

در همین راستا روزنامه واشنگتن‌پست نوشت رسوایی مربوط به رابطه جنسن هوانگ، با زنی مظنون به جاسوسی برای چین، به مسئله‌ای سیاسی برای کاخ سفید تبدیل شده و می‌تواند آسیب‌پذیری‌های دونالد ترامپ را در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای برجسته‌تر کند.

به نوشته این روزنامه، این پرونده مجموعه‌ای از موضوعات حساس برای دولت ترامپ، از جمله نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی، گسترش مراکز داده، رقابت با چین و فساد و امتیازدهی به میلیاردرها را به هم پیوند می‌دهد.