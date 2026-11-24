نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی شرایط متفاوتی دارند؛ استقلال با نتایج درخشانش در آستانه صعود قرار گرفته، اما تراکتور و گل‌گهر برای فرار از حذف، چشم به معجزه دوخته‌اند.

جوان آنلاین: هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا برای نمایندگان ایران با ۲ نتیجه کاملاً متفاوت به پایان رسید؛ استقلال با متوقف کردن العین، به روند پیروزی‌های متوالی صدرنشین پایان داد و تراکتور با شکست سنگین مقابل الوصل، یک قدم دیگر به حذف نزدیک شد.

با این نتایج، استقلال با ۱۰ امتیاز در رتبه سوم جدول غرب آسیا باقی ماند، هرچند القادسیه و شباب الاهلی همچنان جایگاه آبی‌پوشان را تهدید می‌کنند. در سوی مقابل، تراکتور با تنها ۲ امتیاز در رتبه پانزدهم ایستاد تا شرایط دشواری برای ادامه رقابت‌ها داشته باشد. گل‌گهر نیز در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، وضعیت مساعدی ندارد.

خوب؛ استقلال در یک‌قدمی صعود

در فصل جاری لیگ نخبگان، تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از ۲۴ به ۳۲ افزایش یافته و ۸ تیم نخست هر منطقه پس از انجام ۸ مسابقه نخست، به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود می‌کنند. استقلال با کسب ۳ پیروزی، یک تساوی و یک شکست در ۵ هفته ابتدایی، یکی از تیم‌های موفق منطقه غرب بوده و حالا فاصله چندانی با تحقق نخستین هدف آسیایی خود ندارد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در ۳ مسابقه باقی‌مانده به مصاف نفتچی، پاختاکور و الوصل خواهند رفت. کسب ۴ امتیاز دیگر می‌تواند شانس صعود استقلال را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، اما آبی‌ها فرصت دارند با شکست دادن ۲ نماینده ازبکستان، حتی برای تثبیت جایگاهی بهتر در جدول و قرعه بهتر تلاش کنند.

بد؛ گل‌گهر بدون گل‌زده

در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، شرایط برای گل‌گهر چندان امیدوارکننده نیست. شاگردان مهدی رحمتی در ۴ مسابقه ابتدایی خود تنها ۲ تساوی کسب کرده‌اند و با ۲ امتیاز در قعر جدول گروه قرار دارند. نکته ناامیدکننده‌تر اینکه این تیم هنوز موفق به گلزنی نشده و با آمار صفر گل زده، یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای هجومی این رقابت‌ها را ثبت کرده است.

گل‌گهر برای زنده نگه داشتن امیدهایش باید در ۲ مسابقه باقی‌مانده مقابل الجزیره امارات و المحرق بحرین به پیروزی برسد و هم‌زمان امیدوار باشد آرکاداغ ترکمنستان هر ۲ بازی آینده خود را واگذار کند. سناریویی دشوار و دور از انتظار که سرنوشت نماینده ایران را به نتایج رقبا وابسته کرده است.

زشت؛ تراکتور در آستانه یک حذف تلخ و فاجعه‌بار

اما ناامیدکننده‌ترین عملکرد نمایندگان ایران به تراکتور تعلق دارد. تیمی که با وجود انتظارات فراوان، در ۵ مسابقه ابتدایی خود حتی یک پیروزی به دست نیاورده و با ۳ شکست و ۲ تساوی، تنها ۲ امتیاز اندوخته است. شکست تحقیرآمیز ۵ بر یک مقابل الوصل نیز تازه‌ترین ناکامی شاگردان جواد نکونام بود.

هرچند مشکلات پروازی، سفرهای طولانی، مصدومیت‌ها و فشردگی مسابقات در عملکرد تی‌تی‌ها بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما این عوامل نمی‌توانند تمام ناکامی‌های تراکتور را توجیه کنند. سرخ‌پوشان تبریزی حالا برای حفظ امیدهای خود باید در ۳ دیدار باقی‌مانده مقابل پاختاکور، السد و الغرافه نتایجی کاملاً متفاوت کسب کنند. حتی ۳ پیروزی متوالی نیز تضمینی برای صعود نخواهد بود و تراکتور برای رسیدن به جمع ۸ تیم برتر، به لغزش رقبا نیاز دارد.

با این حساب، فوتبال باشگاهی ایران در حالی به هفته‌های سرنوشت‌ساز رقابت‌های آسیایی نزدیک می‌شود که ۲ نماینده‌اش در آستانه حذف زودهنگام قرار گرفته‌اند و استقلال تنها امید ایران برای آبروداری در آسیا خواهد بود.