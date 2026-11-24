کاپیتان پیشین استقلال گفت: اگر استقلال بازیکنان خارجی باکیفیت به خدمت بگیرد، رسیدن به فینال آسیا هم دور از دسترس نخواهد بود.

جوان آنلاین: شاهرخ بیانی درباره تساوی استقلال در خانه العین امارات در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: استقلال بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشت. بازیکنان از نظر دوندگی، حفظ فاصله خطوط و اجرای برنامه‌های تاکتیکی عملکرد قابل قبولی داشتند و اجازه ندادند حریف به‌راحتی برنامه‌های خود را در زمین پیاده کند. العین تیم بسیار قدرتمندی بود و به‌ویژه روی نیمکت بازیکنان خارجی باکیفیتی در اختیار داشت که تقریباً همگی از سطح فنی بالایی برخوردار بودند.

وی ادامه داد: تفاوت اصلی دو تیم تا حدودی در عمق ترکیب و کیفیت بازیکنان نیمکت‌نشین بود. استقلال از این نظر شرایط ضعیف‌تری داشت و تعویض‌ها نیز نتوانستند تغییر چندانی در روند بازی ایجاد کنند. زمانی که برخی بازیکنان از زمین خارج شدند، به‌ خصوص با خروج رزاقی‌نیا، استقلال تا حدودی در زمین دچار افت شد و جای خالی آنها احساس می‌شد.

کاپیتان پیشین استقلال با اشاره به عملکرد بازیکنان این تیم تصریح کرد: بازیکنان تا زمانی که در زمین حضور داشتند، تلاش زیادی کردند و از نظر دوندگی و جنگندگی عملکرد خوبی داشتند. البته در چنین مسابقاتی نباید میزان اشتباهات فردی بالا باشد. گاهی یک اشتباه می‌تواند تمام زحمات تیم را تحت تأثیر قرار دهد و همان اشتباه ممکن است به گل حریف منجر شود. استقلال به‌ تدریج شکل واقعی خود را پیدا کرده و بازیکنان از نظر تاکتیکی، هماهنگی، اعتمادبه‌نفس و خودباوری شرایط بهتری دارند. مهم‌تر از همه اینکه بازیکنان برای یکدیگر می‌جنگند و اتحاد خوبی در تیم شکل گرفته است. اگر در دقایق پایانی کمی دقت بیشتری داشتند، حتی می‌توانستند به گل برسند و با سه امتیاز زمین را ترک کنند.

وی درباره انتقادهای سهراب بختیاری‌زاده از کیفیت زمین تمرین استقلال و غیبت چندروزه او در تمرینات گفت: به نظرم خواسته‌های بختیاری‌زاده کاملاً منطقی و درست است. وقتی یک تیم قرار است در لیگ برتر و مسابقات آسیایی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت کند، باید از امکانات تمرینی مناسبی برخوردار باشد.استقلال برای ادامه مسیر و رقابت با تیم‌های قدرتمند آسیایی به شرایط حرفه‌ای‌تری نیاز دارد.

کاپیتان پیشین استقلال درباره ضرورت تقویت تیم در نیم‌فصل دوم و مشکلات مربوط به پنجره نقل‌وانتقالات اظهار داشت: متأسفانه باشگاه در گذشته قراردادهایی با برخی بازیکنان خارجی منعقد کرد که از نظر کیفیت فنی و مبلغ قرارداد تناسب مناسبی نداشتند. مجموع این قراردادها حدود چهار تا پنج میلیون دلار برای باشگاه هزینه و بدهی ایجاد کرده است. برخی از این بازیکنان با وجود قراردادهای سنگین، حتی فرصت چندانی برای حضور در زمین پیدا نکردند و نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. درست نیست مدیرعامل به‌صورت مستقیم و صرفاً بر اساس پیشنهاد سرمربی اقدام به عقد قرارداد کند. باید بازیکنان از نظر فنی بررسی شوند و مبلغ قرارداد نیز متناسب با کیفیت و توانایی آنها باشد. متأسفانه در زمان ساپینتو اشتباهات زیادی صورت گرفت.