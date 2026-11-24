بلک‌فرایدی یا جمعه سیاه با وعده تخفیف‌های چند ده درصدی برگزار می‌شود، اما تورم، افزایش صوری قیمت‌ها و ابهام در اصالت کالا، اعتماد خریداران به حراج‌های پایان پاییز را با چالش مواجه کرده است.

جوان آنلاین: جمعه سیاه یا بلک‌فرایدی در سال‌های اخیر از یک مناسبت تجاری در بازارهای جهانی به رویدادی تبلیغاتی در بازار ایران تبدیل شده است؛ رویدادی که فروشگاه‌های اینترنتی، مراکز تجاری و واحدهای صنفی با تکیه بر آن تلاش می‌کنند بخشی از تقاضای مصرفی را به سمت خود جذب کنند. با این حال، ورود این الگوی فروش به اقتصاد ایران در شرایطی اتفاق افتاده که تفاوت‌های ساختاری بازار کشور با اقتصادهایی که بلک‌فرایدی در آنها شکل گرفته، پرسش‌های جدی درباره کارکرد واقعی این تخفیف‌ها ایجاد می‌کند.

به گزارش مهر، در بازارهایی که این مناسبت از ابتدا در آنها شکل گرفته، فروشندگان معمولا با برنامه‌ریزی برای موجودی انبار، رقابت قیمتی و افزایش حجم فروش، بخشی از حاشیه سود خود را کاهش می‌دهند. اما در اقتصادی که قیمت کالاها تحت تأثیر تورم، نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و تغییرات مداوم هزینه‌های تولید قرار دارد، اعلام یک درصد تخفیف به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده ارزان‌تر شدن کالا باشد.

در واقع، مسئله اصلی بلک‌فرایدی در ایران صرفا میزان تخفیف نیست، بلکه مشخص نبودن مبنایی است که این تخفیف بر اساس آن محاسبه می‌شود.

تخفیف در بازاری که قیمت‌ها ثبات ندارند

یکی از نخستین چالش‌های برگزاری بلک‌فرایدی در ایران، دشواری تعیین قیمت مرجع برای کالاهاست. در شرایطی که قیمت برخی محصولات در فاصله‌های زمانی کوتاه تغییر می‌کند، فروشنده می‌تواند با درج قیمت قبلی و اعلام قیمت جدید، تصویری از یک فرصت استثنایی برای خرید ایجاد کند؛ در حالی که مصرف‌کننده اطلاعات دقیقی از قیمت واقعی محصول در روزها و هفته‌های گذشته ندارد.

برای مثال، ممکن است یک فروشگاه قیمت کالایی را پیش از آغاز جشنواره افزایش دهد و سپس با اعلام تخفیف ۳۰ یا ۵۰ درصدی، آن را با قیمتی عرضه کند که تفاوت چندانی با نرخ معمول بازار ندارد. در چنین وضعیتی، درصد تخفیف به جای آنکه معیاری برای کاهش هزینه خرید باشد، به ابزاری برای تحریک تقاضا تبدیل می‌شود.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که قدرت خرید خانوارها محدود شده و بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود ناچار به مقایسه قیمت‌ها و انتخاب ارزان‌ترین گزینه هستند. در چنین بازاری، وعده خرید ارزان می‌تواند بر تصمیم مصرف‌کننده اثر بگذارد، حتی اگر قیمت نهایی محصول واقعا رقابتی نباشد.

رونق تجارت الکترونیک و دشواری نظارت

گسترش فروش اینترنتی نیز ابعاد تازه‌ای به این مسئله داده است. بر اساس گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳، ارزش معاملات این حوزه به ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۷۳ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات تجارت الکترونیکی به حدود ۴.۷ میلیارد فقره رسیده و تعداد نمادهای اعتماد الکترونیکی فعال از ۳۰۶ هزار مورد فراتر رفته است.

این آمار نشان می‌دهد فروش اینترنتی به یکی از بخش‌های مهم مبادلات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ با این حال، افزایش تعداد فروشگاه‌ها و بسترهای عرضه کالا، نظارت بر عملکرد تمام فعالان این بازار را پیچیده‌تر می‌کند.

در کنار فروشگاه‌های شناخته‌شده، صفحات فروش در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌هایی نیز فعالیت می‌کنند که ممکن است هویت فروشنده، شرایط تحویل کالا و امکان پیگیری شکایت در آنها به‌روشنی مشخص نباشد. فروش کالای مغایر با سفارش، نبود ضمانت معتبر، تأخیر در ارسال و حتی دریافت وجه بدون تحویل محصول از جمله مشکلاتی است که می‌تواند تجربه خرید در حراج‌های اینترنتی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، تبلیغات گسترده و محدودیت زمانی تخفیف‌ها، فرصت بررسی مشخصات کالا و مقایسه قیمت را از خریدار می‌گیرد. شمارش معکوس پایان جشنواره و اعلام محدودیت موجودی نیز می‌تواند مصرف‌کننده را به خریدی شتاب‌زده سوق دهد؛ خریدی که لزوما بر اساس نیاز واقعی یا ارزیابی اقتصادی انجام نمی‌شود.

اصالت کالا؛ مسئله‌ای فراتر از درصد تخفیف

موضوع دیگری که در حراج‌های پایان پاییز اهمیت دارد، کیفیت و اصالت کالاهای عرضه‌شده است. در برخی گروه‌های کالایی مانند پوشاک، کیف و کفش، لوازم آرایشی و کالاهای دیجیتال، تشخیص کیفیت محصول و منشأ تولید آن برای مصرف‌کننده آسان نیست.

گاهی کالایی با نام یک نشان تجاری خارجی تبلیغ می‌شود، اما درباره تولیدکننده واقعی، کشور سازنده و اعتبار ضمانت آن اطلاعات شفافی ارائه نمی‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت محصول نسبت به سایر فروشگاه‌ها پایین‌تر باشد، نمی‌توان صرفا بر اساس تخفیف اعلام‌شده درباره ارزش خرید آن قضاوت کرد.

عرضه کالاهای دارای نقص، محصولات قدیمی یا کالاهایی که شرایط ضمانت و خدمات پس از فروش مشخصی ندارند، می‌تواند بخشی از هزینه‌ای را که خریدار تصور می‌کند صرفه‌جویی کرده است، پس از خرید به او تحمیل کند.

نظارت بر حراج‌ها؛ آیا تخفیف‌ها واقعی هستند؟

در همین زمینه، بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، با اشاره به برنامه نظارتی این مجموعه برای حراج‌های پایان پاییز، از بررسی قیمت و کیفیت کالاهای عرضه‌شده خبر داد.

وی با اشاره به اینکه برخی واحدهای صنفی با هدف جبران رکود بازار و تأمین سرمایه در گردش خود به فروش فوق‌العاده روی می‌آورند، تأکید کرد که تخفیف‌های اعلام‌شده باید از سوی بازرسان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف راستی‌آزمایی شوند.

نیک‌منش در توضیح این روند گفت: بازرس اتاق اصناف به همراه بازرس و کارشناس اتحادیه صنفی، بحث تخفیف ویژه‌ای که صورت می‌گیرد و قیمت‌هایی که اعمال می‌کند را راستی‌آزمایی می‌کند تا مشخص شود درصدهای اعلام‌شده واقعی هستند یا صرفا جنبه تبلیغاتی دارند.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش فوق‌العاده و حراج، عرضه کالا در این قالب باید حداقل ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت متعارف بازار، قیمت مصوب یا ضوابط نرخ‌گذاری باشد. همچنین واحد صنفی باید قیمت اولیه، میزان تخفیف و مدت اجرای حراج را در معرض دید مشتریان قرار دهد.

نیک‌منش همچنین با اشاره به ضرورت خرید از فروشگاه‌های دارای مجوز، از مصرف‌کنندگان خواست فاکتور خرید را مطالبه و در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. به گفته وی، گزارش‌های بازرسی در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف (سیمبا) ثبت و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

بلک‌فرایدی به فرصتی برای بازسازی اعتماد نیاز دارد

واقعیت این است که برگزاری بلک‌فرایدی به‌خودی‌خود نمی‌تواند برای بازار ایران یک فرصت اقتصادی مثبت یا منفی تلقی شود. این رویداد در صورت برخورداری از تخفیف واقعی، شفافیت قیمت‌گذاری و تضمین کیفیت کالا می‌تواند به افزایش فروش واحدهای صنفی، تخلیه موجودی انبارها و کاهش هزینه خرید مصرف‌کنندگان کمک کند.

اما تحقق چنین ظرفیتی به رقابت بر سر قیمت واقعی وابسته است، نه رقابت بر سر بزرگ‌تر نشان دادن درصدهای تخفیف. فروشنده‌ای که قیمت شفاف، کالای باکیفیت و ضمانت معتبر ارائه می‌کند، می‌تواند در بلندمدت اعتماد مشتری را به دست آورد؛ در مقابل، تخفیف‌های نمایشی شاید در کوتاه‌مدت فروش ایجاد کنند، اما هزینه آن در نهایت به کاهش اعتبار فروشگاه‌ها و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.

بنابراین، چالش اصلی بلک‌فرایدی در ایران صرفا نظارت بر چند روز حراج نیست؛ مسئله ایجاد سازوکاری است که در آن مصرف‌کننده بتواند قیمت واقعی کالا را تشخیص دهد، از اصالت محصول اطمینان داشته باشد و در صورت بروز تخلف امکان پیگیری مؤثر داشته باشد. تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، جمعه سیاه برای بخشی از خریداران به جای فرصتی برای صرفه‌جویی، به آزمونی برای تشخیص تبلیغات از واقعیت تبدیل خواهد شد.