جوان آنلاین: گزارش های منتشر شده از بورس لندن حاکی از افزایش قیمت گاز در اروپا به میزان ۷ درصد بوده و قیمت هر هزار متر مکعب گاز به هزار و ۷۲ دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، قیمت قراردادهای آتی گاز که در ماه دسامبر عملیاتی می شوند با توجه به شاخصه تی تی اف بزرگترین مرکز توزیع گاز اروپا مستقر در هلند نزدیک به ۷ درصد افزایش داشته است.

افزایش قیمت سوخت به ویژه گاز در اروپا به دلیل جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز به وقوع پیوسته است.

در آخرین جلسه مبادلات اکتبر قیمت قراردادهای آتی گاز به هزار و ۲۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب رسید. این نخستین بار بود که چنین قیمتی از سال ۲۰۲۲ تا آن زمان ثبت می شد.

کمیسیون اروپا با توجه به قیمت های ثبت شده در بازار گاز این قاره، پیش بینی خود از میانگین قیمت گاز در اروپا تا پایان سال جاری میلادی را به یکباره ۴۲ درصد افزایش داد و به ۷۰۹ دلار برای هر هزار مترمکعب رساند.

میزان ذخایر گاز اروپا در ۱۸ نوامبر به کمتر از ۷۰ درصد رسید که بر اساس داده های شرکت گازپروم، پایین ترین سطح ذخایر گاز در اواسط ماه نوامبر از زمان آغاز ثبت و پایش این اطلاعات محسوب می شود.