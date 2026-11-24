حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران، با حضور در جایگاه هیئت‌رئیسه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دیدار کرد و دو طرف با یکدیگر دست دادند و روبوسی کردند.

جوان آنلاین: جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به‌صورت ترکیبی (مجازی و حضوری) برگزار شد و در جریان آن، حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران، با حضور در جایگاه هیئت‌رئیسه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دیدار کرد و دو طرف با یکدیگر دست دادند و روبوسی کردند.

به گزارش مهر، رسایی که از ابتدای جلسه در صندلی خود حضور داشت و سامانه رأی‌گیری نیز برای وی فعال بود، در برخی موارد در رأی‌گیری‌ها شرکت کرد.

در جریان برگزاری جلسه، تعدادی از نمایندگان مجلس، از جمله برخی اعضای هیئت‌رئیسه، رسایی را همراهی کردند تا وی در جایگاه هیئت‌رئیسه حضور یابد و با قالیباف دیدار کند. این دو با یکدیگر دست داده و روبوسی کردند و برای دقایقی با یکدیگر به گفتگو پرداختند.

رسایی پس از این دیدار بار دیگر به جایگاه خود بازگشت، روی صندلی‌اش نشست و به انجام امور نمایندگی پرداخت.