جنبش حماس اعلام کرد که تونی بلر و شورای صلح ترامپ در غزه، جنایات مستمر رژیم صهیونیستی و نقض آتش بس را نادیده گرفته و واقعیت‌های غزه را وارونه جلوه می‌دهند.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه ای مطبوعاتی ضمن محکوم کردن اظهارات «تونی بلر»، عضو «شورای صلح» در غزه تاکید کرد که بلر با نادیده گرفتن جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نقض مکرر توافق آتش‌بس، تلاش کرده است حقایق مربوط به روند مذاکرات را وارونه جلوه دهد.

در این بیانیه آمده است که حماس اظهارات اخیر تونی بلر را با انزجار دنبال کرده است؛ اظهاراتی که در آن نقض‌های جنایتکارانه توافق آتش‌بس از سوی کابینه صهیونیستی، کشتارهای مستمر و محاصره تحمیلی علیه نوار غزه به‌ طور کامل نادیده گرفته شده و تلاش شده است واقعیت‌های مربوط به روند مذاکرات تحریف شود.

این جنبش تاکید کرد که تونی بلر موافقت حماس با نقشه راه ارائه‌ شده از سوی «شورای صلح» برای تکمیل اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در نوار غزه را نادیده می‌گیرد؛ همان‌گونه که از مخالفت بنیامین نتانیاهوی جنایتکار با اجرای این طرح و تشدید کشتارها و نقض آشکار توافق آتش‌بس از سوی وی چشم‌پوشی می‌کند.

حماس افزود این رویکرد، جانبداری آشکار و وقیحانه تونی بلر علیه ملت فلسطین را نشان می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است که تمرکز بلر بر آنچه که آن را «تهدید مقاومت علیه رژیم صهیونیستی» می‌نامد، در حالی است که نادیده گرفتن طرح تمام‌ عیار نسل‌کشی کابینه رژیم صهیونیستی علیه بیش از دو میلیون انسان در نوار غزه توسط وی، به‌ شدت تأسف‌برانگیز و محکوم است.

حماس تاکید کرد که بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار غزه، بیش از ۳ سال است که در معرض کشتارهای روزانه قرار دارند و زیر فشار محاصره و گرسنگی تحمیلی زندگی می‌کنند، اما بلر چشم خود را بر این جنایات بسته است.

این جنبش تصریح کرد که تونی بلر و «شورای صلح» به جای چنین موضع‌گیری‌هایی، باید برای وادار کردن کابینه رژیم اشغالگر به تبعیت از اراده جامعه جهانی و توقف نسل‌کشی تلاش کنند.

حماس همچنین خواستار فراهم شدن امکان ورود کمیته اداره غزه به این باریکه برای آغاز فعالیت و انجام مسئولیت‌های خود در میدان و اجرای کامل توافق آتش‌بس شد و تاکید کرد که مقاومت نیز به اجرای تمامی تعهدات خود بر اساس این توافق پایبند است.

حماس تاکید کرد این جنبش همراه با ملت صبور و استوار فلسطین، ادبیات قیم‌مآبانه و نادیده گرفتن حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس را رد می‌کند. این جنبش همچنین تمامی تلاش‌ها برای منحرف ساختن آرمان فلسطین و نادیده گرفتن حقایق تاریخی و حقوق قانونی ملت فلسطین بر سرزمین و مقدساتش را مردود دانست.