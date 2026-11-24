رئیس مجلس بیان کرد: بسیج پیش از آنکه یک تشکیلات اداری باشد، یک فرهنگ است؛ فرهنگ مسئولیت‌پذیری، پیش‌قدم‌بودن در میدان‌های سخت و خدمت بی‌منت و جهادی به همه مردم با هر سلیقه و نگاهی.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه سوم آذر ماه) مجلس، در نطق پیش از دستور خود گفت: در هفته‌ای قرار داریم که روزهایش متبرک به نام بسیج است؛ نهادی که یادگار امام عظیم‌الشأن و فرزندان جان‌برکف اوست.

وی ادامه داد: بسیج فراتر از یک سازمان، شبکه‌ای فراگیر از ایمان، انگیزه و تخصص برخاسته از بطن توده‌های مردم است؛ چنان‌ که امام کبیر انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند که دست و بازوی بسیجیان را می‌بوسند و امام شهید انقلاب نیز فتح‌الفتوح امام را پرورش جوانان خداجوی بسیجی دانستند.

رئیس مجلس بیان کرد: بسیج پیش از آنکه یک تشکیلات اداری باشد، یک فرهنگ است؛ فرهنگ مسئولیت‌پذیری، پیش‌قدم‌بودن در میدان های سخت و خدمت بی‌منت و جهادی به همه‌ مردم با هر سلیقه و نگاهی؛ بسیج یعنی حضور در میادین خدمت به ملت ۹۰ میلیونی مبعوث شده که در مقابل دشمن آمریکایی‌ـ‌ صهیونیستی پناهگاه ایران شده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیج فرزند زمانه‌ خویش و فلسفه‌ وجودی آن، ایستادن در نقطه‌ نیازهای واقعی جامعه است؛ روزی در جبهه‌های دفاع مقدس ۸ ساله، خاکریز دفاع از شرافت این ملت شد و روزی دیگر در خط مقدم سازندگی، محرومیت‌زدایی و گره‌گشایی از زندگی مردم حضور یافت و این روزها که دشمن می‌خواهد جنگ را به داخل کشور و به شهرها بکشاند، بسیج باید نقطه‌ی اتکای امنیت مردم ایران در گوشه و کنار کشور باشد.

وی تاکید کرد: امنیت و آرامش محلات مرهون حضور و فداکاری نیروهای بسیج است. تجربه‌ قریب به ۵ دهه‌ اخیر نیز نشان داده که هر جا مردم پای کار آمده اند، مشکلات با سرعت و کیفیت بهتر و بیشتری حل شده است و از همین رو باید همه‌ ما مسئولان در هر نهاد و جایگاهی به مردمی‌سازی امنیت کمک کنیم.

قالیباف اظهار کرد: مردمی‌سازی امنیت نیز یعنی بسیج که دست در دست مردم هر محله، مسائل را رصد کند، واسطه میان مردم و نهادها باشد و توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن را در هسته‌های محلی خنثی سازد.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: حضور فعال بسیج در محلات در کنار اراده‌ اهالی محل باعث می‌شود تا هیچ گرهی در زندگی ساکنین محله بسته نماند. ایجاد شبکه‌های یاری‌رسانی در محلات، حل مسائل معیشتی روزمره و پیوند زدن مطالبات به‌حق مردم به تصمیمات کلان و رساندن صدای مردم به مسئولان، رسالت بزرگ این نهاد مردمی و یادگار امام راحل است.

قالیباف ادامه داد: البته وقتی از همراهی بسیج و مردم سخن می‌گوییم، معنای آن حلقه‌های محدود و گروه‌های محصور نیست، بلکه همراهی بسیج با ملت ۹۰ میلیونی مبعوث شده است؛ همان ایرانیانی که همگی با هر سلیقه و نگاهی، دل‌بسته‌ ایران بزرگ و عزت و امنیتش هستند و بعد از جنگ ۱۲ روزه و به‌خصوص جنگ ۴۰ روزه به خیابان‌ها آمدند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. مأموریت امروز بسیج، تقویت این همبستگی فراگیر میان همه‌ مردم ایران است.

رئیس مجلس در ادامه، گفت: همچنین همزمان با ایام وفات حضرت ام‌البنین (س)، یاد و خاطره‌ مادران گران‌قدر شهدا را گرامی می‌داریم. مادرانی که با قلبی آکنده از ایمان و با تأسی به مکتب مادر حضرت عباس علیه‌السلام، پاره‌های تن خود را فدای اسلام و این مرز و بوم کردند و صبرشان ستون‌های ایستادگی این کشور است. تاریخ هیچ‌گاه از یاد نخواهد برد که امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون اشک‌ها و دعاهای این مادران صبور و فداکار است.

قالیباف در ادامه، متذکر شد: متاسفانه روز یکشنبه اتفاق بی‌سابقه‌ای رقم خورد و نمایندگانی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، با جنجال، سروصدا و تهدید به بی نظمی اجازه‌ برگزاری جلسه‌ علنی مجلس را ندادند.

وی تاکید کرد: مجلس محل تضارب آراست و قانون آیین نامه‌ داخلی، سازوکارهای متنوعی برای بیان و پیگیری اعتراض نمایندگان را در نظر گرفته است و مردم بارها و بارها شاهد تندترین اعتراضات از تریبون مجلس بوده اند و همچنان این امکان برای نمایندگان وجود داشته و خواهد داشت، اما اینکه چند نفر برای تحمیل خواسته‌ خود، مانع برگزاری صحن مجلس شوند، رویه‌ای بسیار خطرناک است که نباید اجازه داد به امری عادی وکم هزینه تبدیل شود تا از تکرار آن برای همیشه جلوگیری کرد.

وی تاکید کرد: آنچه ناپسندی این‌ کار را بیشتر می‌کند این‌ است که اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و هم دشمنان ما چشم طمع به این قبیل اختلاف افکنی ها دوخته اند، هم مردم در میانه‌ مشکلات معیشتی نظاره‌گر رفتار مسئولان کشور هستند و هم دستور صریح از رهبری معظم انقلاب داریم که باید مراقب وحدت و انسجام بین مسئولان بود.

قالیباف ادامه داد: امر روشن مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان را باید آویزه‌ گوشمان کنیم که اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنیم. هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارند برای جلوگیری از تکرار این بدعت‌ها ترتیباتی اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: مردم و رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارند توجه خود را به مسائل اصلی مخصوصاً معیشت مردم اختصاص دهیم و تک تک نمایندگان وظیفه دارند پیشگام حل مشکلات باشند و از هرگونه حاشیه و جنجال جلوگیری کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مواجهه با یاوه‌گویی‌ها و تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، لازم است تصریح کنم که موضع ما روشن و تغییرناپذیر است.

وی بیان کرد: تهدیدها و توهین‌ها به مردم سرافراز و سربلند ایران و تأکید بر فشارهای اقتصادی، بیش از هر چیز نشانه‌ درماندگی آمریکایی ها در مقابل ملت عزیز و مقاوم و مستقل ماست.

قالیباف در پایان گفت: حرف ما همان است که قبلاً گفته‌ایم؛ پیش از اجرای ۷ شرط ایران هیچ اقدام و مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و در مقابل تحرکات دشمن نیز آماده‌ پاسخ‌گویی قاطع و تغییر جغرافیای نبرد در صورت خطای دشمن هستیم.