مرد جوانی که با معرفی خود به‌عنوان مهندس سرمایه‌دار، اعتماد دختر مورد علاقه‌اش را جلب کرده‌بود، با همدستی پسرخاله‌اش نقشه سرقت میلیاردی طلا‌های او را اجرا کرد. متهم که با وعده ازدواج، دختر جوان را فریب داده بود، قرار بود با پول طلا‌ها برایش خانه بخرد و زندگی مرفهی بسازد.

جوان آنلاین: چند روز قبل، پسر بچه‌ای مدرسه‌ای که همراه مادرش از خیابانی عبور می‌کرد، با شنیدن فریاد‌های کمک‌خواهی دختر و پسر جوانی که داخل یک خودروی سواری حبس شده‌بودند، متوجه ماجرا شد. آن دو با لگد به شیشه‌های خودرو می‌کوبیدند و تلاش می‌کردند نجات پیدا کنند. مادر و فرزند بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادند و با کمک رهگذران، دختر و پسر جوان را از خودرو بیرون آوردند. دختر جوان که به‌شدت ترسیده بود، در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «مدتی قبل از طریق اینستاگرام با بهنام آشنا شدم. ارتباطمان ادامه پیدا کرد و پس از چند بار ملاقات و رفتن به کافی‌شاپ، به یکدیگر علاقه‌مند شدیم. بهنام که خودش را مهندس معرفی کرده بود، پیشنهاد ازدواج داد و من هم قبول کردم. قرار بود به‌زودی همراه خانواده‌اش به خواستگاری‌ام بیاید.»

پیشنهاد فروش طلا‌ها

شاکی ادامه داد: «بهنام در جریان ارتباطمان متوجه شد مقدار زیادی طلا دارم. وقتی قیمت طلا افزایش پیدا کرد، پیشنهاد داد آنها را بفروشم، چون به گفته او احتمال ریزش قیمت وجود داشت. همچنین ادعا کرد دوست طلافروشی دارد که حاضر است طلا‌ها را گران‌تر از سایر طلافروشان بخرد. من هم به او اعتماد کردم و روز حادثه طلاهایم را برداشتم تا همراه او برای فروش برویم.»

سرقت با چاقو

دختر جوان درباره حادثه گفت: «در مسیر بودیم که ناگهان موتورسواری راه خودرو را سد کرد و با اشاره از ما خواست توقف کنیم. بهنام گفت احتمالاً او مأمور لباس‌شخصی است و بهتر است توقف کنم. وقتی کنار خیابان ایستادم و شیشه را پایین دادم، موتورسوار که ماسک به صورت داشت، چاقویی زیر گلویم گذاشت و کیف طلاهایم را خواست. از بهنام کمک خواستم. او قصد داشت پیاده شود، اما مرد چاقوکش تهدیدش کرد و اجازه نداد. سپس از بهنام خواست دست و پای مرا ببندد و بعد خودش نیز دست و پای او را بست. مرد مهاجم با کیف طلا‌ها فرار کرد. به دلیل بارندگی شدید و خلوت بودن خیابان، کسی صدای کمک‌خواهی ما را نشنید تا اینکه مادر و فرزند رهگذر به کمکمان آمدند.» بهنام نیز در تحقیقات اظهارات دختر جوان را تأیید کرد و مدعی شد او هم مقداری طلا همراه داشته که سارق آنها را هم سرقت کرده‌است. با ثبت شکایت، به دستور قاضی امیرحسین شریفی‌وند، بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز شد.

دروغی که دست مهندس را رو کرد

کارآگاهان از شاکیان خواستند فاکتور طلا‌های سرقتی را ارائه کنند. دختر جوان فاکتور‌های خود را تحویل داد، اما بهنام مدعی شد طلاهایش را سال‌ها قبل خریده و فاکتوری ندارد. اظهارات ضدونقیض او شک مأموران را برانگیخت. مدتی بعد، دختر جوان دوباره به پلیس مراجعه کرد و گفت: «ابتدا تصور کردم شاید بهنام درست می‌گوید و من فراموش کرده‌ام، اما هنگام بررسی عکس‌های گوشی‌ام، به تصویر سلفی خودمان برخوردم که روز حادثه و ساعاتی قبل از سرقت گرفته بودیم. با بررسی عکس متوجه شدم بهنام هیچ طلایی همراه نداشته است.» پس از این افشاگری، کارآگاهان دوباره از بهنام تحقیق کردند و او اعتراف کرد: «طلاهایم را قبل از حادثه فروخته بودم، اما بعد از سرقت تصمیم گرفتم ادعا کنم طلاهایم هم سرقت شده تا در صورت دستگیری سارق، از این طریق پولی به دست بیاورم.»

گفت‌گو با متهم | اعتراف به سرقت میلیاردی

در ادامه تحقیقات مشخص شد بهنام برخلاف ادعاهایش وضعیت مالی مناسبی نداشته و شغل و درآمد قابل‌توجهی هم نداشته است. از سوی دیگر، بررسی تلفن همراه او نشان داد هنگام حضور در خودرو، موقعیت مکانی خود را برای فرد دیگری ارسال کرده‌است. کارآگاهان با شناسایی آن فرد دریافتند او پسرخاله متهم است. سرانجام بهنام در برابر مدارک پلیسی به طراحی نقشه سرقت چند میلیارد تومانی طلا‌های دختر جوان با همدستی پسرخاله‌اش اعتراف کرد. پسرخاله او نیز بازداشت شد و کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاهش، تمامی طلا‌های سرقتی را کشف و به صاحبشان تحویل دادند. تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

بهنام چطور با دختر جوان آشنا شدی؟

در فضای مجازی با هم آشنا شدیم و به هم علاقه پیدا کردیم. من کارمند ساده یک شرکت هستم و به خاطر علاقه‌ام به رشته مهندسی، بدون کنکور در دانشگاه قبول شدم. وضع مالی خوبی نداشتم، اما همیشه دوست داشتم پولدار باشم. حتی لباس‌های مارک دست‌دوم می‌خریدم تا در ظاهر فرد متمولی به نظر برسم. در اینستاگرام هم خودم را مهندس معرفی کرده بودم تا اینکه با دختر جوان آشنا شدم.

چرا تصمیم گرفتی از او سرقت کنی؟

وقتی متوجه شدم وضع مالی او خوب است، وسوسه شدم طلاهایش را به دست بیاورم. با خودم فکر کردم با پول آنها می‌توانم زندگی‌ام را تغییر بدهم.

چطور نقشه سرقت را طراحی کردی؟

موضوع را با پسرخاله‌ام در میان گذاشتم و او هم قبول کرد کمکم کند. به دختر مورد علاقه‌ام گفتم قیمت جهانی طلا در حال کاهش است و بهتر است طلاهایش را بفروشد. او هم به من اعتماد داشت و تصور می‌کرد وضع مالی خوبی دارم و قصد ازدواج با او را دارم. به همین دلیل قبول کرد طلاهایش را همراه بیاورد.

نقش پسرخاله‌ات چه بود؟

قرار شد پنهانی ما را تعقیب و در محلی خلوت راه خودرو را سد کند. برای اینکه به دلیل ترافیک ما را گم نکند، موقعیت مکانی آنلاین خودم را برایش فرستادم. بعد هم طبق نقشه، او با چاقو به سراغمان آمد و طلا‌ها را سرقت کرد.

با پول طلا‌ها چه نقشه‌ای داشتی؟

باور کنید پول طلا‌ها آن‌قدر بود که می‌توانستم در منطقه خودمان یک خانه کوچک بخرم و زندگی‌ام را تغییر بدهم. حتی فکر می‌کردم شاید بتوانم با او ازدواج کنم یا بهانه‌ای بیاورم و به رابطه‌مان پایان بدهم.

واقعاً قصد ازدواج با او را داشتی؟‌

نمی‌دانم، آن زمان بیشتر به پول طلاهایش فکر می‌کردم تا ازدواج. تصورم این بود که با این پول می‌توانم به آرزوی همیشگی‌ام برسم و زندگی مرفهی داشته باشم.