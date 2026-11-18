جنبش جهاد اسلامی به تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی و نقض پیاپی توافق آتش‌بس در نوار غزه واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه، توافق آتش‌بس را نقض کرده است.

به گزارش تسنیم، جهاد اسلامی، عبور نظامیان رژیم صهیونیستی از آنچه «خط زرد» نامیده می‌شود و تیراندازی به سوی مردم را نقض آشکار و خطرناک آتش‌بس دانست.

این جنبش، دولت آمریکا و آنچه «شورای صلح» خوانده می‌شود را مسئول تجاوز جدید ارتش رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین معرفی کرد.

پیش از این، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با محکوم کردن تحرکات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه و صدور دستورات تخلیه اجباری، این اقدامات را نقض آشکار توافق آتش‌بس و قوانین بین‌المللی دانست.

حماس همچنین دولت بنیامین نتانیاهو و آمریکا را مسئول پیامد‌های این اقدامات و تشدید بحران انسانی در نوار غزه معرفی کرد.