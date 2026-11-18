وزیر امور خارجه اسبق آمریکا علاوه بر ترسیم موضع خود در قبال نشست سه‌جانبه روسای جمهور روسیه، چین و آمریکا گفت که رئیس‌جمهور این کشور کمترین اهمیتی برای امنیت ملی ایالات متحده قائل نیست.

جوان آنلاین: هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا شامگاه چهارشنبه در سخنانی با اشاره به نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین برای روز پنجشنبه در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن ادعا کرد: «به‌نظر من، این نشست ما را تضعیف خواهد کرد. این دیدار به پوتین و شی جین‌پینگ نفوذ و کنترل بیشتری بر ترامپ خواهد داد.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش پایگاه خبری کلش ریپورت، کلینتون در ادامه ادعای خود افزود: «این نشست هیچ اقدامی برای رسیدگی به آنچه به‌اعتقاد من به‌زودی به یک رسوایی گسترده درباره شرکت انویدیا و صادرات محصولات آن به چین تبدیل خواهد شد، انجام نمی‌دهد. همچنین هیچ کمکی به اوکراین نخواهد کرد، زیرا چین عملا پایگاه تولیدی روسیه برای بخش قابل‌توجهی از فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز این کشور است.»

هیلاری کلینتون با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ اظهار کرد: «ترامپ اساسا کوچک‌ترین اهمیتی برای امنیت ملی آمریکا آن‌گونه که ما معمولا امنیت ملی را تعریف می‌کنیم، قائل نیست.»

وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در پایان افزود: «ترامپ مسائل حقوق بشری را مطرح نخواهد کرد تا موضع آمریکا را به‌روشنی اعلام کند مثلاً بگوید ما شما را زیر نظر داریم و اگر می‌خواهید به رهبری بزرگ در جامعه بین‌المللی تبدیل شوید، باید با مردم خود به‌درستی رفتار کنید.»