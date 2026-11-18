مشاور رئیس امارات پس از افشاگری رئیس جمهور سومالی درباره دخالت‌های مخرب ابوظبی در این کشور واقع در شاخ آفریقا، به شدت به او حمله کرد.

جوان آنلاین: به نقل از اسکای نیوز، انور قرقاش مشاور رئیس امارات با متهم کردن رئیس‌جمهور سومالی به ترجیح دادن محاسبات شخصی بر منافع ملی کشورش، نسبت به کشیده شدن اختلافات داخلی سومالی به تنش‌های منطقه‌ای هشدار داد.

به گزارش مهر، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، روز چهارشنبه اعلام کرد: حمله رئیس‌جمهور سومالی که دوره ریاستش به سر آمده است، به امارات، نشان از تزلزل و نوسان در مواضع و سیاست‌های اوست.

قرقاش با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حمله رئیس‌جمهور سومالی به امارات، بیانگر تغییر و نوسان در مواضع و سیاست‌های اوست و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا وی منافع ملی کشورش را قربانی محاسبات و ملاحظات شخصی خود کرده است

وی در ادامه افزود: امارات در سخت‌ترین شرایط در کنار سومالی و مردم این کشور ایستاده و مایه تأسف است که اختلافات داخلی بر سر قدرت در سومالی، این کشور را وارد کشمکش‌های منطقه‌ای کند چرا که این کشمکش نه در خدمت منافع مردم سومالی است و نه با خواسته‌های آنان برای دستیابی به امنیت و ثبات همخوانی دارد.

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در پایان تأکید کرد: روابط امارات با مردم سومالی همچنان عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از اختلافات سیاسی گذرا، محاسبات شخصی و جاه‌طلبی‌های سیاسی باقی خواهد ماند.

این در حالی است که حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم این کشور، مجموعه‌ای از اتهام‌ها را علیه امارات متحده عربی مطرح و این کشور را به مداخله در امور داخلی سومالی، تضعیف وحدت و حاکمیت ملی این کشور و همچنین تشدید درگیری‌های منطقه‌ای در یمن، لیبی و سودان متهم کرد.

رئیس‌جمهور سومالی تصریح کرد: ابوظبی در ژانویه ۲۰۲۶ از منطقه و بندر بربره در منطقه جدایی‌طلب «سومالی‌لند» به‌عنوان مسیری مخفی برای انتقال عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، پس از فرار او از یمن استفاده کرد.

شیخ محمود هشدار داد: ابوظبی در تلاش است اختلاف‌ها و درگیری‌هایی را که در کشور‌هایی مانند یمن، لیبی و سودان جریان داشته است، به سومالی نیز منتقل کند.

وی امارات متحد عربی را به راه‌اندازی «جنگ نیابتی»، از طریق حمایت از گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان خارج از چارچوب نهاد‌های رسمی دولتی در یمن و سومالی متهم کرد و گفت: چنین اقداماتی ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند.

رئیس‌جمهور سومالی با تأکید بر اینکه بنادر دارایی‌های ملی هستند و نمی‌توان آنها را خارج از اختیار دولت فدرال اداره کرد، از امضای توافق‌نامه‌های مستقیم امارات با دولت‌های محلی درباره بنادر بربره، بوصاصو و کسمایو انتقاد کرد.

حسن شیخ محمود همچنین ابوظبی را به ایجاد پایگاه‌های نظامی، تشکیل نیرو‌های امنیتی خارج از فرماندهی نهاد‌های امنیتی ملی سومالی و ارائه حمایت‌های مالی و سیاسی به دولت‌های محلی با هدف تضعیف اقتدار دولت مرکزی متهم کرد.

در ارتباط با منطقه سومالی‌لند نیز شیخ محمود تاکید کرد: امارات نقش مستقیمی در به‌رسمیت‌شناختن این منطقه جدایی‌طلب از سوی اسرائیل داشته و از امضای بیانیه‌های مشترک کشور‌های عربی و اسلامی در محکومیت این اقدام خودداری کرده است.

رئیس‌جمهور سومالی اعلام کرد: هیئت دولت این کشور از ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ و پس از ماجرای انتقال عیدروس الزبیدی، تصمیم به لغو تمام توافق‌نامه‌های امنیتی، دفاعی و اقتصادی با امارات گرفت و حریم هوایی سومالی را به روی هواپیما‌های نظامی و باری امارات مسدود کرد.

شیخ محمود تأکید کرد با گذشت ۱۰ ماه از این تصمیم‌ها، دلایل اختلاف میان دو کشور همچنان برطرف نشده است.