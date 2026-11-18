مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، صبح فردا پنج‌شنبه در مشهد برگزار می‌شود و پیکر این مرجع عالیقدر در حرم مطهر رضوی آرام خواهد گرفت.

جوان آنلاین: مراسم تشییع پیکر این مرجع عالیقدر در مشهد مقدس صبح فردا پنج شنبه ۲۸ آبان ساعت ۹ صبح، از مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی (قدس سره) به سمت حرم مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، پیکر مطهر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در محدوده پایین پای مضجع شریف حضرت امام رضا علیه الاسلام در رواق دارالسعاده و در قسمت بانوان آرام خواهد گرفت.

محل آرامگاه ابدی آن بزرگوار بر اساس وصیت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و درخواست خانواده ایشان از تولیت آستان مقدس رضوی انتخاب شده و مراحل آماده‌سازی آن در حال انجام است.

مراسم ترحیم و بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فردا ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.