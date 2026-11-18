۲۰ سازمان حقوق بشری با ابراز نگرانی از محاکمه دسته‌جمعی علمای شیعه در بحرین و طرح اتهام‌های شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و لغو اتهامات مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی شدند.

جوان آنلاین: به نقل از العهد لبنان، سازمان عفو بین‌الملل به همراه ۱۹ نهاد حقوق بشری دیگر در بیانیه‌ای مشترک محاکمه دسته‌جمعی علمای شیعه در بحرین را نگران‌کننده دانست و اعلام کرد این روند با اتهام‌های جدی درباره شکنجه، بدرفتاری، اخذ اعتراف‌های اجباری و نقض اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.

بر اساس این بیانیه، پرونده یادشده شامل ۶۹ متهم، از جمله ۶۰ عالم شیعه و ۹ نفر از افراد مرتبط با آنها است. از میان این افراد، ۵۶ نفر در بازداشت به سر می‌برند و ۱۳ نفر دیگر به‌صورت غیابی محاکمه شده‌اند.

سازمان‌های امضاکننده هشدار دادند که این پرونده نگرانی‌های جدی درباره هدف قرار گرفتن زندگی مذهبی و رهبری جامعه شیعیان بحرین ایجاد کرده است.

این نهاد‌ها با اشاره به گزارش‌هایی درباره بازداشت در مکان‌های نامعلوم، محرومیت از دسترسی به وکیل، تهدید متهمان و خانواده‌هایشان و اعمال فشار برای امضای اعتراف‌نامه‌ها، خواستار تحقیق مستقل درباره ادعا‌های شکنجه و حذف اعتراف‌هایی شدند که تحت فشار و بدرفتاری اخذ شده‌اند.

امضاکنندگان همچنین از مقام‌های بحرینی خواستند استاندارد‌های بین‌المللی دادرسی عادلانه را رعایت کنند، امکان دفاع مؤثر و دسترسی وکلا به مدارک پرونده را فراهم آورند، افراد بازداشت‌شده به‌صورت خودسرانه را فوراً آزاد کنند و اتهام‌های مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی را کنار بگذارند.

این مواضع پس از آن اتخاذ شد که دادگاه منامه در حکمی غیابی، آیت الله عیسی قاسم و چندین شخصیت شیعه دیگر بحرین را به حبس ابد محکوم کرد.

رژیم آل خلیفه همچنین، شیخ علی الصددی، شیخ محمد صنقور، شیخ علی رحمه، شیخ محمود العالی، شیخ مجید المشعل، شیخ صادق المالکی، شیخ طالب محمد، شیخ محمد هادی الغریفی، شیخ موسی الوداعی، شیخ احمد الغریفی، شیخ فاضل الزاکی، شیخ یاسین الموسوی، شیخ حسین الکرانی، شیخ هانی البناء، شیخ ایوب البحرانی، شیخ باقر الحواج، شیخ جاسم الخیاط، شیخ جاسم المومن، شیخ جعفر عاشور، شیخ جمیل العالی، شیخ حامدعاشور، شیخ حسن علی الصیبعی، شیخ حسن القصاب، شیخ حسین المحروس، شیخ رائد الستری و شیخ رضی القفاص را که همگی شخصیت‌های برجسته‌ی شیعه بحرین هستند، به حبس ابد محکوم کرد.

این اقدام رژیم آل خلیفه در حالی است که مخالفان دولت بحرین در بیانیه‌ای ضمن درخواست توقف محاکمه و آزادی فوری علمای برجسته شیعه، تاکید کردند هر حکمی که امروز دوشنبه (۲۵ آبان) در محکومیت آنها صادر شود، بی‌اعتبار و باطل خواهد بود.

اپوزیسیون بحرین ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های این رویکرد برای همدلی ملی در بحرین، مقامات را به سوءاستفاده از شرایط حساس منطقه برای ادامه محاکمه علما و تشدید رویارویی با شیعیان، متهم کردند.