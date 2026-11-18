بازگشت محافظ سَر به مبارزات بوکس در آستانه نهایی شدن است و به‌نظر می‌رسد این تصمیم مهم از ابتدای سال ۲۰۲۷ اجرایی شود.

جوان آنلاین: چهارمین کنگره جهانی سالانه سازمان جهانی بوکس (World Boxing)، جمعه در پاناما برگزار می‌شود و موارد مختلفی در دستور جلسات این کنگره قرار دارد.

به گزارش ایرنا، یکی از موارد مهم، رای‌گیری در خصوص بازگشت محافط سَر به مسابقات مختلف بوکس از سوی هیات اجرایی است که به‌نظر می‌رسد به آن رای مثبت داده خواهد شد.

پیش از این و در یک نظرسنجی از سوی بوکسور‌ها و مربیان بین‌المللی، حدود ۷۵٪ از پاسخ‌دهندگان حمایت خود را از استفاده مجدد از محافظ سر اعلام کردند و ۹۶٪ معتقدند اجرایی شدن این مساله، محافظت بیشتری را از بوکسور‌ها فراهم می‌کند.

این پیشنهاد در کنگره به رأی گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب، محافظ سر برای بوکسور‌های مرد در تمام مسابقات جهانی بوکس که از اول ژانویه ۲۰۲۷ و پیش از مسیر کسب سهمیه المپیک لس‌انجلس برگزار می‌شود، اجرایی خواهد شد.

اکنون مبارزات تمامی رده‌های سنی بانوان با محافط سَر برگزار می‌شود و در آقایان نیز تنها پیکار‌های بزرگسالان بدون محافظ است. با این حال به‌نظر می‌رسد به‌زودی مبارزات رده بزرگسالان آقایان نیز با محافظ انجام خواهد شد.