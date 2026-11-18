جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس روز چهارشنبه اعلام کرد عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه، نقض آشکار توافق آتش‌بس است و میانجی‌ها باید مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و برای توقف فوری این عملیات مداخله کنند.

به گزارش ایسنا، حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد عملیات نظامی اعلام شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه، پیشروی خودرو‌های نظامی این رژیم به غرب «خط زرد» و مجبور کردن ساکنان شمال شرق اردوگاه النصیرات به تخلیه منازل خود تحت تهدید، تحولی خطرناک و نقض آشکار توافق آتش‌بس است و نشان می‌دهد دولت رژیم صهیونیستی به تعهدات خود بر اساس این توافق پایبند نیست.

این جنبش افزود صدور دستور‌های تخلیه اجباری و وادار کردن هزاران فلسطینی به ترک مناطق محل سکونت خود زیر تهدید و بمباران، جنایتی جدید علیه غیرنظامیان و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

حماس تاکید کرد اعلام این عملیات همزمان با تحرکات نظامی خطرناک در میدان که به صورت سازمان یافته در پی محدود کردن فلسطینیان در نوار باریکی از غزه است، نشان دهنده عزم دولت جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو برای فرار از بحران‌های داخلی از طریق تشدید حملات علیه غیرنظامیان بی‌دفاع در نوار غزه است.

این جنبش افزود این اقدامات امنیت و ثباتی برای رژیم صهیونیستی به همراه نخواهد داشت و تنها فاجعه انسانی بیش از دو میلیون فلسطینی را که در شرایط محاصره، گرسنگی و فروپاشی تقریبا کامل خدمات اساسی زندگی می‌کنند، تشدید خواهد کرد.

حماس، دولت رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به عنوان حامی آن را مسئول کامل پیامد‌های این عملیات نظامی و جنایات و نقض‌هایی دانست که ممکن است علیه غیرنظامیان به دنبال داشته باشد.

این جنبش همچنین جامعه بین‌المللی و سازمان ملل را مسئول ناتوانی در توقف حملات و تامین حمایت از ملت فلسطین دانست.

حماس در ادامه بیانیه خود، بیانیه اخیر «شورای صلح» را نیز محکوم کرد و گفت این بیانیه به صورتی غیرقابل قبول، حملات ادامه‌دار رژیم صهیونیستی را با رنج قربانی فلسطینی یکسان دانسته و واقعیت اشغالگری، محاصره و تجاوزات مستمر علیه ملت فلسطین را نادیده گرفته است.

این جنبش تاکید کرد چنین رویکردی جانبدارانه نه به عدالت و نه به حمایت از غیرنظامیان کمک می‌کند، بلکه پوششی سیاسی برای ادامه جنایات و نقض‌های رژیم صهیونیستی فراهم می‌آورد.

حماس از جامعه بین‌المللی، دولت آمریکا و کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و برای توقف فوری نقض‌های مستمر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بس مداخله کنند.

این جنبش همچنین خواستار اعمال فشار برای توقف عملیات نظامی جنایتکارانه و غیرقابل توجیه کنونی رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد ادامه این عملیات، رنج فلسطینیان را در شرایط فاجعه انسانی حاکم بر نوار غزه عمیق‌تر خواهد کرد.

حماس همچنین بر ضرورت تضمین ورود مستمر کمک‌های بشردوستانه و امدادی به مردم نوار غزه و توقف سیاست کوچاندن و آوارگی اجباری فلسطینیان تاکید کرد.