نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه از بحران‌های مهاجرتی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا انتقاد کرد و نسبت به فروپاشی این قاره هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در گفت‌و‌گو با برنامه خبری «وستی» گفت اروپا با بحران‌های شدید مهاجرتی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به شکسته شدن ویترین فروشگاه‌ها و آغاز اعتراضات و انقلاب‌ها در اروپا اظهار داشت: امیدواریم مقام‌های اروپایی سرانجام متوجه شوند که باید این روند را متوقف کنند و همکاری با روسیه را نه‌تنها در مسیر مذاکرات بلکه در حوزه اقتصادی نیز از سر بگیرند؛ از جمله با خرید منابع انرژی روسیه و احیای اقتصاد خود.

دیمیتریف هشدار داد در غیر این صورت، اروپا به‌سمت فروپاشی کامل و هرج‌ومرج پیش خواهد رفت.

وی همچنین گفت آمریکا نیز بحران مهاجرتی، اقتصادی و اجتماعی اروپا را مشاهده می‌کند و افزود اروپا عملاً آخرین فرصت خود را برای ادامه بقا در جهان در اختیار دارد و باید دید تا چه اندازه از این فرصت استفاده خواهد کرد.